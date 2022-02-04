رابط إصدار شهادة صحية في السعودية بمنصة بلدي

رابط إصدار شهادة صحية في السعودية، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات استخراج شهادة صحية إلكترونياً، وتعد الشهادة الصحية التي يجب توفرها من جانب العاملين بعدة مجالات عمل داخل المملكة العربية السعودية، وقد وضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن الشهادة الصحية بمثابة صك عمل قانوني يجب توافره، وذلك للعاملين بعدة مجالات مثل المجالات الغذائية، وكذلك للعمالة المنزلية، ولمهنة الحلاقة وعاملي الطهاة وغيرهم، وتهدف الشهادة الصحية الي توفير الحماية كاملة للعاملين في المجالات الخاصة بالصحة العامة، ويتم الموافقة علي إصدار شهادة صحية لفترة زمنية محددة ثم تُجدد بانتهاء مدتها، وسوف نوضح لكم طريقة إصدار شهادة صحية.

رابط إصدار شهادة صحية في السعودية

يمكن أن يتم العمل علي استخراج الشهادة الصحية من أجل رغبة المواطنين في مزاولة العمل بالمملكة العربية السعودية، ويتطلب لإصدارها أن يقوم الشخص بتسجيل طلب إلكتروني من خلال خدمات منصة بلدي، وإتمام جميع الإجراءات من أجل استخراج الشهادة، وفيما يلي خطوات التسجيل:

يبدأ تقديم الطلب بالدخول علي الرابط التالي: منصة بلدي.

الضغط علي تسجيل الدخول بأعلي الصفحة.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم إدخال كلمة المرور واسم المستخدم والضغط علي الدخول.

الضغط على الخدمات العامة للشهادات الصحية.

النقر علي استخدام خدمة إصدار شهادة صحية.

يجب قراءة تعليمات أداء الخدمة، والموافقة علي جميع شروطها.

ثم النقر على تبويب “ابدأ الخدمة”.

يجب تسجيل بعض البيانات الأساسية مثل (اسم صاحب الطلب، رقم الجوال، وغيرها من البيانات).

الضغط على تبويب التحقق من خلال رسائل الجوال.

بعد أن يتم التحقق، فيجب تسجيل بعض البيانات المطلوبة وهي (نوع الهوية ورقمها، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال).

إنهاء الفحوصات الطبية التي تخص أداء الخدمة.

إتمام حالة الدفع التي تخص أداء الخدمة.

وأخيراً يقوم المستخدم بالضغط علي استخراج شهادة صحية ثم يمكن طباعتها من خلال الموقع أيضاً.

ما هي المدة الزمنية لصلاحية الشهادة الصحية؟

وزارة الشؤون البلدية والقروية وضحت بالتعاون مع خدمات منصة بلدي، بأن هناك مدة زمنية محددة لإصدار الشهادة الصحية، علي أن يتم استخراجها لمدة عام من تاريخ الحصول عليها، وفي حالة عدم التجديد في الوقت المناسب، فيتم توقيع غرامة على صاحب الشهادة الصحية، علاوة علي ذلك الي فرض بعض العقوبات التي قد تصل الي منع المستفيد من مزاولة النشاط إذا تكررت المخالفة.