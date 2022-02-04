نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم وزارة الإسكان السعودي شراء المديونية وإتاحة البنوك تحويل القرض العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أقامت بنوك المملكة العربية السعودية بإتاحة تحويل القروض العقارية فى السعودية من خلال شراء المديونية مع استمرار دعم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بعد أن كان يسقط في السابق نظرًا لاختلاف نِسَب الفوائد، الذي يعتمد عليه مقدار الدعم السكني للمستحقين والمستفيدين، وقد أوضح الصندوق العقاري وفقاً لصحف السعودية حاليًا إنه يمكن الاستفادة من نقل قرضك العقاري إلى بعض البنوك مع استمرار الدعم السكني للمواطن السعودي المستفيد.

إتاحة شراء مديونية القرض العقاري

أصبح مستفيدي وزارة الإسكان السعودي يصطدمون بشرط إسقاط الدعم عند اللجوء للتحويل من بنك لبنك آخر يقدم عروض ونِسَب فوائد أقل من خلال شراء مديونية القرض العقاري، وبرنامج القرض العقاري المدعوم السعودي هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500.000 ألف ريال سعودي، وتتمثل آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم بمنح المستحق بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة؛ إذ يتم تقديم مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 % كحد أدنى و100 % كحد أعلى، ويُحوَّل المبلغ لحساب المواطن المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل، ويتميز القرض العقاري المدعوم بتقديم دعم بنسبة 100 % لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14.000 ألف ريال سعودي أساسي و بدل سكن بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد وما دون لتطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجة، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.

موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 2022

قد تم الإعلان من خلال وزارة الإسكان في المملكة العربية السُّعُودية و بوابه دعم سكني أن موعد صرف دعم وراتب سكني لهذا الشهر وهو شهر فبراير أو شباط عام 2022 في يوم24/02/2022م، حيث يتم إيداع قيمة الدعم في هذا اليوم في الأرصدة البنكية لجميع الأفراد المستفيدين من المواطنين داخل وخارج المملكة؛ ليكونوا قادرين على صرفها في اليوم التالي مباشرةً.

حيث تبلغ قيمه دعم بنسبه ١٠٠ ٪ للأفراد الذين تُعاد أو تقل قيمه الدخل الشهري لديهم عن 14000 ريال سعودي، قيمه دعم بنسبة 95 ٪ للأفراد أصحاب الدخل الشهري الذي يبلغ 15 ألف ريال سعودي، قيمه الدعم بنسبه 90% إذا كان الدخل الشهري يبلغ 16000 ريال سعودي. قيمه دعم سكني بنسبه 85% إذا كان الدخل الشهري يبلغ 17000 ريال سعودي، وتصل قيمه دعم سكني إلى نسبة 80% في حالة إذا كان الدخل الشهري يعادل 18000 ريال سعودي.