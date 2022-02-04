نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الضمان الجديد ورقم الضمان الموحد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis hrsd gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة التسجيل في الضمان الجديد، حيث ما زال البحث مستمرا في جميع أنحاء مناطق المملكة عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في الفترة الأخيرة، حيث يواجه العديد من المواطنين والمواطنات صعوبة في التسجيل، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التسجيل وإنشاء حساب وإدخال البيانات الخاصة بأفراد الأسرة، وسنتابع معكم أيضا رقم الضمان الموحد الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتابعوا معنا.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ العديد من الأيام القلائل الماضية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وهذا عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تبع هذا الإعلان بحث كبير من قبل المواطنين والمواطنات وخصوصا المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم بخصوصه، وما هي قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة.

قرارات الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وسنتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بقرارات الضمان الاجتماعي الجديد، وهذا بشكل ملخص ويسير، وأهمها كالآتي:

تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد بشكل رسمي من يوم 20 نوفمبر 2021 ميلاديا.

النظام الجديد يهدف بشكل أساسي لتقديم الدعم للأسر أشد احتياجا ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الإساسية.

يوجد بالنظام الجديد بند ينص على معاقبة كل من يتحايل للحصول على الدعم وهو غير مستحق له وهذا حفاظا على المال العام.

يهدف النظام الجديد إلى تدريب وتحسين القوى العاملة، وهذا عن طريق تقديم التدريب للسعوديين والسعوديات، حتى يصبحوا أفرادا منتجين والارتقاء بمستواهم المادي والاجتماعي.

سيستطيع أصحاب الوظائف الحصول على الدعم، وهذا بشرط ألا يكفي الراتب في توفير الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة.

المطلقة التي تسكن مع أسرتها أو تمتلك وظيفة أصبحت غير مستحقة للدعم كما في السابق.

وقد تابعنا معكم كافة التفاصيل المتعلقة بشروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443، فتابعوا معنا.

طريقة التسجيل في الضمان الجديد

ويمكن لحضراتكم التسجيل في الضمان الجديد بشكل إلكتروني، وهذا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة والتي تم إنشائها مع تفعيل القرار من يوم 20 نوفمبر الماضي، ويمكنكم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات الموضحة التالية:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل البيانات الخاصة بك في مستخدم جديد.

ثم اضغط على زر الإقرار بعد قراءة الشروط الأحكام.

اضغط على زر تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال الذي سجلت به مكون من 4 أرقام.

ادخلها في خانة رمز التفعيل ثم اضغط على زر توثيق.

بعدها سجل الدخول في حسابك باستخدام رقم الهوية وكلمة السر التي أنشأتها.

ستنتقل إلى البيانات الشخصية، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة (النوع، الحالة الاجتماعية، رقم الحساب البنكي، إلخ).

اضغط على التالي، ستنتقل إلى بيانات السكن قم بإدخالها بشكل صحيح.

ثم ستنتقل إلى المرحلة الثالثة الخاصة ببيانات الدخل، قم بإدخال البيانات المطلوبة ومصادر الدخل المكتسبة والغير متكتسبة.

بعدها قم بتعبئة بيانات التعليم والعمالة (مثل العمالة المنزلية إن وجدت)، وبيانات الترخيص، وبيانات الممتلكات كالسيارة على سبيل المثال.

ثم ستنتقل إلى بيانات التابعين قم بإدخالها بشكل صحيح من الدخل والتعليم والممتلكات.

قم بتأكيد البيانات ثم قم بحفظ البيانات.

ستنتقل إلى الإقرار، قم بقراءة البنود والموافقة عليها.

رقم الضمان الموحد

ويمكنكم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر رقمها الموحد، وهذا في حالة وجود أية استفسارات أو طلب باحث اجتماعي في حال عدم القدرة على التسجيل إلكترونيا وهذا من خلال الرقم 19911.

متى ينزل الضمان المطور؟

ويتسائل العديد من الأشخاص عن موعد نزول الضمان المطور الخاص بهم، حيث إنه عند تسجيلك للطلب الخاص بك فإنه سيقول لك في الموقع أنه سيتم الرد على طلبك خلال 25 يوم، وهذه المدة قد تزيد حيث إن عدد المتقدمين على الدعم المطور كبير جدا، لذا فإنه يتم إرسال رسائل القبول على جوالات المتقدمين بشكل تدريجي.

وعند قبولك فإنه سيتم صرف الدعم الخاص بك مع الدفعة القادمة من الدعم، وقد تابعنا معكم كيفية معرفة أهلية الضمان المطور 1443، فتابعوا معنا.