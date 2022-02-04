نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على قرض الأسرة بمبلغ 60 ألف ريال للمواطنين والمواطنات من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة يهدف هذا التمويل إلى تقديم مبلغ مالي لجميع المواطنين والمواطنات حتى يستفاد الكثيرون منه، ويتم تقديم يد العون لهم بمبلغ مالي مسترد على فترات سداد طويلة، لراحة وأمان وبدون قلق من المستقبل وزيادة المصاريف الشخصية، فبنك التنمية الاجتماعية يقدم أفضل الحلول التمويلية لمساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، لشراء جميع ما تحتاج إليه أو دفع الديون أو سداد المديونية، وهناك عدة قروض متنوعة وتهدف إلى العديد من الخدمات، فإليك تمويل الزواج وهو يهدف إلى بناء أسرة متكاملة، عن طريق هذا التمويل المتاح للمواطنين السعودية وبمبلغ تمويلي 60 ألف ريال، وهناك قرض كنف وهذا التمويل بمبلغ 30 ألف ريال، ولكنه مخصص للنساء فقط المطلقات والأرامل، حيث يوفر لهم المعيشة المناسبة وبفترة سداد طويلة.

ماهو تمويل الأسرة ومميزاته

فقرض الأسرة هو إعطاء رب الأسرة مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف ريال، خطوات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، وقد استفاد من هذا التمويل عدد 1,2 مليون مستفيد حتى الآن، كما أنه بدون رسوم إدارية، فقط ستحصل على المبلغ التمويلي ويتم السداد لمدة 5 سنوات بأقل قسط شهري، والذي ستتمكن من تحديده ويبدأ من 500 ريال وحتى 1,500 ريال، وهناك أيضاً الإعفاء من باقي الأقساط التمويلية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا يقدر الله، وهناك شروط طلب تمويل الأسرة من خلال بنك التنمية الاجتماعية حتى يتم الموافقة على طلبك في أسرع وقت.

شروط تمويل الأسرة

من أهم الشروط المعلن عنها من قبل بنك التنمية الاجتماعية هو أن يكون العميل لا يتخطى 70 عاما، كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية، فقد يحصل على التمويل إذا كان موظف حكومي أو موظف خاص أو متقاعد، ولكن يجب أن يكون الراتب الشهري لا يزيد عن 12,500 ريال، بحسبة أن لا يزيد دخل الفرد من الأسرة عن 3000 ريال، كما يحق للمرأة المطلقة والأرملة الحصول على التمويل إذا كانت تعول طفل أو أكثر، والتمويل بدون كفيل في حالة إذا كان المتقدم يعمل بوظيفة حكومي، أما غير ذلك فلابد من وجود ضامن، ويمكنك التقدم إلى طلب التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

متطلبات التقديم والأوراق المطلوبة

يتم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة من صورة الهوية الوطنية مع الإطلاع على الأصل، والعنوان الوطني، ورقم الجوال المسجل بأبشر، وأيضاً كشف حساب بنكي باسم المواطن المتقدم لطلب التمويل، مع ذكر عدد الأطفال ومن هم أقل من 18 عاما ومن هم أكبر من ذلك، ويذكر الإناث والذكور، وإذا كنت تعمل بجهة حكومية يتم أرفاق ما يثبت ذلك، ويتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية، كما يمكنك التواصل على رقم خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس على الرقم 920008002 لمزيد من المعلومات وطرق الحصول على القرض.