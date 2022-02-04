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عمر شويل - جدة كم تكلفة تغيير لوحة السيارة في المملكة العربية السعودية 1443 وذلك لاهتمام المواطن والمقيم في المملكة والتساؤل على معرفة تغيير لوحات السيارات التالفة والمفقودة ومعرفة التكاليف اللازمة لذلك يجب عليك معرفة تلك الخطوات التي سنتعرف عليها خلال هذا المقال.

لوحات السيارة السعودية

تعتبر لوحة السيارة في المملكة العربية السعودية هي وثيقة الهوية الخاصة للسيارة ويتم تصنيع اللوحة في شركات ألمانية مثل شركة واشت اغ وتصنع اللوحة من صفيح مقوي ومكتوب عليها 4 احرف عربية و3 احرف وتتحول الأرقام إلى الأرقام العربية الغربية والحروف العربية إلى الأبجدية اللاتينية وتحتوي اللوحة على شعار السعودية وفي الأسفل تكتب كلمة السعودية ksa.

كم تكلفة تغيير لوحة السارة في المملكة العربية السعودية

بينت المديرية العامة للمرور في المملكة على انه تكلفة إصدار اللوحات الجديدة عند تلف اللوحة القديمة أو فقدانها مبلغ وقدرة 590 ريال سعودي للوحة ومبلغ 100 ريال سعودي للإثنين وتعد هذه المبالغ رمزية جدا وذلك للدعم المقدم من الإدارة العامة للمرور في المملكة لخدمة المواطن والمقيم

طريقة إصدار لوحة سيارة عبر منصة ابشر الإلكترونية 2022

بإمكانك تغيير وإصدار لوحة سيارة عبر موقع منصة ابشر الإلكترونية وهي كمايلي :

الذهاب إلى منصة ابشر.

ثم الدخول في ابشر أفراد.

الذهاب إلى المدفوعات الحكومية.

ثم الدخول إلى مدفوعات وزارة الداخلية السعودية.

النقر على مفتاح المرور.

ثم الضغط على إعادة إصدار اللوحة للمركبة.

سداد الرسوم المستحقة

ثم الذهاب إلى اقرب فرع لاستلام الإيصال لحين إعادة إصدار اللوحة.

ثم كتابة البيانات المطلوبة وهي كالتالي:

كتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة رقم اللوحة.

ثم تحديد نوع التسجيل.

وفي خلال مدة 7 إلي 14 يوما يمكنك الذهاب إلى اقرب فرع للمرور واستلام اللوحة الجديدة.

ما شروط تغيير لوحة السيارة القديمة أو التالفة

وفرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية الشروط الأزمة لتغير اللوحات القديمة إلى جديدة وهذه الشروط هي:

أن تكون السيارة لمالك واحد.

تلف لوحة السيارة وكسرها.

رخصة السيارة سارية وغير منتهية.

الفحص الدوري للسيارة.

ثم إضافة صورة السيارة ورخصتها.

وثيقة تامين السيارة وسارية المفعول.

ألا يكون على قائد السيارة مخالفات مرورية.

طريقة استرداد لوحة السيارة المفقودة

وفرت المديرية العامة للمرور في منصة تويتر على الحساب وذلك للرد على السؤل في حالة استرداد لوحة السيارة التالفة أو المفقودة بمبلغ 100 ريال سعودي والتقدم للإدارة العامة للمرور بالطلب الخاص وذلك يكون قد تمكنا من معرفة طريقة استرداد لوحة السيارة المفقودة أو التالفة وكيفية إصدار لوحة السارة عبر منصة ابشر 2022 وشروط تغير اللوحة للسيارة ومعرفة تكلفة تغيير اللوحة للسيارة في المملكة العربية السعودية