قرض العمل الحر شروط التقديم للنساء العاطلات 1443

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عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية للنساء العاطلات وغيرهم من المواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية؛ حيث أتاح البنك التقديم على قرض العمل الحر للمواطنين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة، ولكنهم في نفس الوقت يمتلكون مهارة وحرفة معينة، تمكنهم من فتح مشروع خاص بهم يدر عليهم دخل شهري، يساعدهم في تحمل تكاليف وأعباء الحياة، هذا ما هدف إليه بنك التنمية الاجتماعية من توفير قرض العمل الحر بمميزات وتسهيلات في السداد، بالإضافة إلى تعزيز العمل الحر ونشر ثقافته داخل المجتمع السعودي.

قرض العمل الحر شروط

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط للحصول على قرض العمل الحر، نذكر منها ما يلي:

يجب أن يكون طالب قرض العمل الحر سعودي الجنسية.

يشترط ألا يقل عمر طالب التمويل عن 18 عام، ولا يزيد عن 56 عام.

يجب إصدار وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري لمسار الخدمات التخصصية عن 20 ألف، بينما مسار النقل التشاركي لا يتجاوز 14 ألف.

يشترط ألا يكون المتقدم للحصول على قرض العمل الحر مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بأقساط قرض آخر.

يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بطلب قرض العمل الحر.

يجب توافر الضمانات الكافية التي يعتمدها بنك التنمية الاجتماعية.

شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443

لا تختلف اشتراطات التقديم على قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443 عن الاشتراطات السابقة، سواء فيما يتعلق بالعمر والجنسية، كما يجب وجود حرفة معينة تتقدم بها النساء العاطلات للحصول على قرض العمل الحر، كما يجب أن يسمح الوضع المالي لصرف وسداد أقساط القرض، وجود الضمانات الكافية التي تسمح بصرف القرض، كما يجب أن تصدر وثيقة العمل الحر من منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التقديم على قرض العمل الحر

يستطيع كل مواطن سعودي تتوفر فيه شروط قرض العمل الحر التقديم والاستفادة بالمنتج التمويلي، بالخطوات الآتية:

انتقل إلى رابط البوابة الإلكترونية قرض العمل الحر. انقر على تسجيل الدخول، ثم سجل البيانات المطلوبة. يتم التحقق من الأهلية وبيانات مقدم الطلب. قم بطباعة النماذج والمستندات المطلوبة ثم حدد موعد البريد. قم بإرسال المستندات عبر البريد، ليتولى بنك التنمية الاجتماعية صرف قرض العمل الحر بعد دراسة الطلب.

قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

استهدف بنك التنمية الاجتماعية من تخصيص قرض العمل الحر تشجيع المواطنين على الانخراط في ممارسة الأعمال الحرة، وتحقيق استدامتها، الأمر الذي يساعد على زيادة الدخل وتحسين الوضع المالي للأفراد المشاركين ويقضي على البطالة في المجتمع، وقد اختص البنك قرض العمل الحر لفئات المواطنين الآتية:

العاطلين عن العمل.

الموظفين الذي يحصلون على راتب شهري 20 ألف ريال وأقل.

الغير مخدومين من النظام المالي.

وفي النهاية يجب أن تنطبق عليهم شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.