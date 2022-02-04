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عمر شويل - جدة الديوان الملكي بوابة تواصل لطلب مساعدة مالية؛ يعمل الديوان الملكي على تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين المحتاجين في المملكة السعودية، حيث يسعى لتقديم المساعدات بشكل مستمر وذلك لتحسين الحالة المادية لكي يستطيعوا العيش بحياة كريمة، فيقدم الديوان الملكي قطع أراضي مجانية وسكن لمن لا مأوى له كم تساعد على سداد القروض للغير قادرين على سدادها نتيجة للتعرض لضائقة مالية، ويمكن للمواطنين التقديم عبر بوابة تواصل للحصول على المساعدة المناسبة من الديوان الملكي.

الديوان الملكي تواصل لطلب مساعدة مالية

يستطيع المواطنين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة التقديم عبر بوابة تواصل والحصول على المساعدة المناسبة من الديوان الملكي التي تساعدهم على تخطي الظروف السيئة والعيش بحياة كريمة، كما أن الديوان الملكي لا تقتصر مساعداته على المساعدات المادية فقط بل أنه يقدم قطع أراضي مجانية ووحدات سكنية لمن لا مأوى لهم وكذلك تقديم العلاج على نفقة وزارة وزارة الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من المساعدات التي تفيد المواطنين وتساعدهم على العيش بحياة هنيئة تخلو من الفقر.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي بالمملكة السعودية

تم توفير أرقام هاتفية من قبل الديوان الملكي حتى يستطيع المواطنين من التواصل مع المسئولين بالديوان والاستفسار عن طلباتهم :

يمكن التواصل مع الديوان من داخل المملكة السعودية على الرقم 8004000000.

كما يمكن الاتصال بالديوان من خارج المملكة السعودية على الرقم 920030003.

البريد الإلكتروني للديوان الملكي لتقديم الطلبات

قام أيضاً الديوان الملكي بتوفير عنوان بريد إلكتروني خاص بها حتى يتمكن المواطنين من تقديم طلب المساعدة من خلاله حيث يتم إرسال الطلب على هذا العنوان الهدأ 7636 ومدينة الرياض 12911، فهذا العنوان هو العنوان الرسمي الذي يمكن إرسال طلب مساعدة عليه لجميع المواطنين في كافة مدن المملكة السعودية.

خطوات تقديم شكوى للديوان الملكي تواصل

يمكن للمواطنين تقديم شكوى للديوان الملكي في حالة التعرض لأي إهمال أو تقصير في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية أو الخاصة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى بوابة تواصل. تدوين البيانات المطلوبة في الشكوى. الضغط على إرسال.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال الديوان الملكي تواصل لطلب مساعدة مالية، و أرقام التواصل مع الديوان الملكي، كما وضحنا لكم عنوان البريد الإلكتروني للديوان الملكي وكذلك طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي.