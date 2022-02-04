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عمر شويل - جدة وزارة الداخلية السعودية تقر اشتراطات لمن يريد دخول المملكة أو مغادرتها - ثقفني
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا نشرته على حسابتها الرسمية الإلكترونية بشأن مجموعة من الضوابط والاشتراطات متعلقة بالمواطنين الراغبين في السفر سواء بمغادرة المملكة أو الراغبين في السفر إليها، وجاءت تلك الإجراءات الجديدة انطلاقًا من حرص الوزارة على الصالح العام وصحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف الحالية وبذل كل الجهد في مواجهة الجائحة التي يشهدها العالم.
اشتراطات وزارة الداخلية السعودية لمغادرة البلاد
- حددت وزارة الداخلية اشتراطات على من يريد مغادرة المملكة تلك الاشتراطات جاءت نتيجة لما يشهده العالم من ظروف الجائحة.
- وقد تقرر بدء العمل بتلك الاشتراطات سواء الخاصة بمغادرة البلاد أو القدوم إليها بدء من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الأربعاء القادم الثامن من رجب 1443ه والموافق التاسع من فبراير الجاري 2022م.
- وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية أنه يجب على المواطن الذي يود مغادرة البلاد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح الكوفيد وهي الجرعة التنشيطية.
- هذا بالنسبة لمن مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح 3 أشهر.
- وهناك استثناءات من هذا الشرط وهم الفئات التي تم استثنائها من تلقي اللقاح كما هو موضح في تطبيق توكلنا الإلكتروني.
- بالإضافة إلى استثناء من لم يبلغ 16 عامًا بعد.
اشتراطات خاصة بالقادمين
- كما وضحنا لكم ما اشترطته وزارة الداخلية السعودية على الراغبين في السفر خارج البلاد نوضح لكم شروط دخول المملكة للقادمين من الخارج.
- تلزم الوزارة جميع الراغبين في الدخول إلى المملكة سواء زوار أو حتى مواطنين بعمل فحص PCR أو فحص المستضات السريعة من جهة معتمدة وتقديم نتيجته التي يشترط أن تكون سلبية ويكون التحليل خلال 48 ساعة من تاريخ السفر ودخول البلاد.
- وبالنسبة للأطفال دون الثمانية أعوام فهم مستثنون من هذا الفحص مع الأخذ في عين الاعتبار أنظمة الدول القادمين منها فيما يتعلق بإجراءاتهم في تحليل الإصابة بالنسبة للأطفال.
- أما بالنسبة للمواطنين الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس فيمكنهم دخول البلاد بعد مضي سبعة أيام على تاريخ العينة الإيجابية، هذا بالنسبة لمن تلقى جرعات اللقاح كاملة والمعتمدة داخل المملكة.
- أما من لم يتلقى الجرعات كاملة فيسمح له الدخول ولكن بعد مضي عشرة أيام من تاريخ ثبوت إيجابية العينة.
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