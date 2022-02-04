وزارة الداخلية السعودية تقر اشتراطات لمن يريد دخول المملكة أو مغادرتها

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا نشرته على حسابتها الرسمية الإلكترونية بشأن مجموعة من الضوابط والاشتراطات متعلقة بالمواطنين الراغبين في السفر سواء بمغادرة المملكة أو الراغبين في السفر إليها، وجاءت تلك الإجراءات الجديدة انطلاقًا من حرص الوزارة على الصالح العام وصحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف الحالية وبذل كل الجهد في مواجهة الجائحة التي يشهدها العالم.

اشتراطات وزارة الداخلية السعودية لمغادرة البلاد

حددت وزارة الداخلية اشتراطات على من يريد مغادرة المملكة تلك الاشتراطات جاءت نتيجة لما يشهده العالم من ظروف الجائحة.

وقد تقرر بدء العمل بتلك الاشتراطات سواء الخاصة بمغادرة البلاد أو القدوم إليها بدء من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الأربعاء القادم الثامن من رجب 1443ه والموافق التاسع من فبراير الجاري 2022م.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية أنه يجب على المواطن الذي يود مغادرة البلاد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح الكوفيد وهي الجرعة التنشيطية.

هذا بالنسبة لمن مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح 3 أشهر.

وهناك استثناءات من هذا الشرط وهم الفئات التي تم استثنائها من تلقي اللقاح كما هو موضح في تطبيق توكلنا الإلكتروني.

بالإضافة إلى استثناء من لم يبلغ 16 عامًا بعد.

اشتراطات خاصة بالقادمين