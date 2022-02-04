منصة التطوع الوطني تسجيل دخول منصة العمل التطوعي

منصة التطوع الوطني، حيث تعد منصة العمل التطوعي واحدة من بين أهم المنصات الإلكترونية التي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي توفيرها داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل هذه المنصة علي الربط بين الأفراد الذين يرغبون بالتطوع وبين الجهات التي تعمل علي توفير فرص تطوعية كثيرة بعدد مختلف من المجالات، ويتم ذلك بغرض فرض نوع من التنظيم القانوني لإجراءات التطوع بجميع مدن المملكة بشكل أفضل، علي أن يتم التطوع من جانب الأفراد من خلال تسجيل حساب بمنصة العمل التطوعي الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع المواطنين بالمملكة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل بمنصة التطوع الوطني.

منصة التطوع الوطني تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين المسجلين بمنصة التطوع الوطني، القيام بتسجيل الدخول للمنصة الإلكترونية من خلال تنفيذ عدد من الخطوات التي تم تحديدها علي النحو التالي:

يجب الدخول إلكترونياً لمنصة العمل التطوعي من خلال ذلك الرابط: تسجيل دخول.

النقر علي تبويب “تسجيل كمتطوع”.

يتطلب إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال أيضاً كلمة المرور المخصصة لكل حساب.

النقر علي تبويب “تحقق”.

الضغط على اختيار “تسجيل الدخول للمنصة”.

سوف تعمل المنصة علي إرسال الرمز الخاص بالتحقق علي الجوال والذي يتكون من أربعة أرقام.

النقر على خيار “التحقق”.

بعد ذلك سيتم الانتقال الي تفاصيل صفحة الموقع بعد أن يتم إدخال الرمز، والاستفادة من جميع خدمات المنصة التي تقدمها.

تسجيل حساب بمنصة العمل التطوعي

يتم تسجيل حساب بمنصة العمل التطوعي من خلال تنفيذ الخطوات التالية: