شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي وخطوات طباعة التأشيرة

شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي يتيح الخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة 90 يوماً لمن لم يصدر له إقامة، عند حصول أي وافد مقيم في المملكة على تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي، فيجوز له البقاء لمدة شهرين من تاريخ صدورها، وإذا لم يغادر خلال هذه المدة فيجب عليه مراجعة إدارة الجوازات المختصة لإلغائها قبل انتهاء مدتها، وإذا رغب في تأشيرة خروج جديدة تعطى له بإجراءاتها المعتادة ورسمها، أكدت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، مشيرة إلى أنه يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة، إمكانية تجديد هوية مقيم من قبل رب الأسرة داخل المملكة، في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي

لا بد من ألا يكون على المقيم أي نوع من المخالفات المرورية. وفي حالة إن كان هناك أي نوع من المخالفات، لا بد من أن يتم العمل على تسديدها. لا بد من تعبئة الطلب الخاص بالتأشيرة للخروج النهائي. يجب أن تكون البيانات الموجودة في الطلب. لا بد من أن يحضر المقيم مع صاحب العمل إلى مكتب الجوازات. إذا كانت تأشيرتك من نوع العمالة المنزلية، يجب إحضار ورقة مخالصة تثبت حصول العامل أو العاملة على جميع مستحقاته. وأن يتم العمل على تسجيل البصمة التي تتعلق بالمستفيد.

خطوات طباعة التأشيرة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مقيم. اختيار الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك يتم اختيار خدمة صلاحية التأشيرة. كتابة البيانات من رقم الإقامة ورقم جوز السفر. بعد ذلك يتم تعبئة الاسم والتاريخ الخاص بالميلاد. يتم تعبئة رقم التأشيرة، ويتم التأكد من صحة البيانات التي تم تعبئتها. الضغط على طباعة التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة صادرة

يتم طلب إثبات هوية والعنوان وبعض المستندات الأخرى على حسب نوع التأشيرة المُقدم عليها، يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عن طريق القنصليات أو أي موظف، بعد التقديم للحصول على التأشيرة، يمكنك متابعة العملية من خلال المواقع الإلكترونية التي توفرها الدولة للحصول على تفاصيل ظهور تأشيرتك، بدون الحاجة إلى زيارة القنصلية مرة أخرى.