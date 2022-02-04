رقم خدمة عملاء مقيم للشكاوى والاستفسارات وكيفية التسجيل في الموقع

مقيم من المواقع الإلكترونية الهامة التي أطلقتها المملكة لتقدم الكثير من الخدمات الخاصة بالوافدين وهم عمالة تزيد عن عشرة ملايين وافد، ولذلك تم تخصيص منصة مقيم لتقديم خدمات سريعة دون الحاجة للبحث عن مكاتب الخدمات المختلفة.

رقم خدمة عملاء مقيم

توفر منصة مقيم العديد من الخدمات كما توفر خدمة العملاء أرقام خاصة ومجانية حتى تستقبل استفسارات وشكاوى العمالة الوافدة والمساعدة في حل المشكلات أو الرد على الاستفسارات بخصوص الخدمات المقدمة على المنصة أو التسجيل عليها، ويمكن الاتصال على أراقم خدمة العملاء التالية:

توفر منصة مقيم رقم خدمة العملاء الموحد والذي يمكن الاتصال به من أي شبكة في المملكة بطريقة مجانية وهو” 0096612645855″.

يمكن التواصل من خلال خدمة الفاكس مع خدمة العملاء على الرقم” 00966126429209″.

يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي “[email protected]

خدمات منصة مقيم

تقدم منصة مقيم العديد من الخدمات للمنشآت المختلفة التي تحتوي على العمالة الوافدة والتي يمكن الحصول على الخدمات الخاصة بهذه العمالة من خلال المنصة بطريقة إلكترونية ومن هذه الخدمات:

من خدمات منصة مقيم يتمكن أصحاب المنشآت من إصدار تأشيرات الخروج والعودة، وتأشيرات الخروج النهائي، وتقديم طلب إلغائها.

يتمكن المقيم من خلال صاحب العمل أو الكفيل من إصدار الإقامة او تجديدها.

ونقل خدمات الكفالة وتعديل المهنة أو المسمى الوظيفي.

الحصول على معلومات عن العمالة وتقارير الجوازات وتقارير الخدمات.

من الخدمات الحديثة التي تقدمها منصة مقيم تمديد التأشيرات وخاصة خلال فترة جائحة كورونا.

التقديم على إصدار الخروج النهائي، ويمكن أيضاً تمديد رخص العمل.

الحصول على تقارير منصة مقيم وطباعتها.

الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها عبر منصة مقيم.

التحقق من التأشيرة، التحقق من تقرير مقيم.

التسجيل في موقع مقيم

تتمكن المنشآت المختلفة التي لديها عمالة وافدة مهما كان عددها من التسجيل على موقع مقيم والحصول على الخدمات الخاصة بالوافدين من خلال الخطوات التالية: