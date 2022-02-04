نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مساعدات مالية من قبل مؤسسة الملك فهد لمساعدة المحتاجين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمر العديد من المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية بظروف صعبة مما ألت إلى احتياجهم للمساعدات المالية، حيث يسعى مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد إلى توفير كافة أنواع المساعدات المالية والعينية التي يمكن من خلالها سداد احتياجات الأفراد، وقد أشارت المؤسسة إلى إنه يتم منح هذه المساعدات في حالة أن الأسر فقيرة أ, أكثر احتياجاً حيث من خلالها يتم سداد القروض وديون الغارمين ويمكن للمطلقات والأرامل الاستفادة منها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا صيغة طلب المساعدة للملك، وكيفية التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات المالية بالخطوات، ووسائل الاتصال لتقديم طلب المساعدة.

صيغة رسالة طلب وتقديم المساعدة المالية:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من مساعدات المؤسسة حول كيفية تقديم طلب المساعدة، فنوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعينا صيغة رسالة وطلب المساعدة المالية والعينية، وهذه الصيغة تبدأ كالتالي:

نبدأ الرسالة “بسم الله الرحمن الرحيم” في منتصف الرسالة. أن يقوم الشخص المتقدم بتقديم التحية والاحترام لسمو الملك من الضروري توضيح سبب وسرد محتوى الرسالة والغاية من طلب المساعدة المالية. ضرورة إرفاق جميع الورق الذي يثبت الأزمة المالية ومدى احتياج الأفراد لهذه المساعدات والهدف من إرسالها. في الختام نتمنى التوفيق والموافقة على الطلب المقدم ضرورة كتابة هذه البيانات في محتوى الرسالة، وهذه البيانات هي (اسم المرسل – رقم الجوال الخاص بالمتقدم – عنوان الإقامة). ومن الجدي بالذكر إنه على الشخص المتقدم أن ينتبه أثناء إرسال الرسالة أن تكون الصيغة واضحة مفهومة حتي يسهل المساعدة.

كيفية التواصل مع مؤسسة الفهد لتقديم الطلبات والحصول على المساعدة:

أوضحت مؤسسة الفهد السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن كيفية التواصل مع مؤسسة الفهد السعودية للحصول على المساعدات المالية وتقديم الطلبات من خلالها، ونوضح لكل متابعينا من خلال هذا المقال طرق التواصل وهي:

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المالية يتواصل من خلال البريد الإلكتروني لمؤسسة الخيرية.

أو من خلال التواصل عبر رقم الواتسب الخاص بالمؤسسة عبر 8004000000

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تقوم بمراجعة الطلب في غضون شهر من لحظة إرسال الرسالة التي تفيد بطلب المساعدة المالية، وذلك من خلال هيئة إدارة تختص بفحص الطلبات ومراجعة والتحقق من البيانات المقدمة، وبمجرد الانتهاء من فحص الرسالة يتم إرسال الرد بالموافقة أو الرفض.