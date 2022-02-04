الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد في وزارة المالية السعودية 1443

تشمل منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات، من بينها خدمة الاستعلام عن الراتب اعتماد، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية تعمل بشكل آلي، ومن أهم تلك الخدمات نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، تتيح الوزارة هذه الخدمات للمستفيدين، من أجل السعي إلى تحقيق المرونة والعمل على ربط وتكامل المشروع مع المشاريع الوطنية الأخرى.

كيفية الاستعلام عن الراتب في منصة اعتماد 1443

أطلقت وزارة المالية وفقا لما أكد وكيل الوزارة للشئون التقنية اثنا عشر خدمة جديدة، من بينهم خدمة الاستعلام عن الراتب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية، وهي:

أولا: يجب تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الإلكترونية etimad.sa.

ثانيا: النقر على الاستعلام على الخدمة الجديدة، الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

ثالثا: قم بإدخال البيانات المطلوبة منك.

رابعا: قم باختيار الشهر الذي تريد الاستعلام عن الراتب أو المستحقات الخاصة به.

خدمات منصة اعتماد الإلكترونية

تقدم منصة اعتماد العديد من الميزات والخدمات التي تظهر في إدارة كلا من: (الدخل، المسابقات والمشتريات، المدفوعات، الحقوق المالية للموظفين، العقود والتعميد) ،كما ينبغي عليك بداية أن تقوم بالتعرف على منصة اعتماد الحالية التابعة لوزارة المالية، والتي تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الجديرة بالتعرف عليها:

منصة إدارة العقود والالتزامات.

منصة إدارة الحقوق المالية.

بوابة إدارة الميزانية.

بوابة خدمة إدارة المدفوعات.

خدمة إدارة المشتريات والمنافسة.

التزامات استخدام منصة اعتماد.

أهمية مشروع نظام المشتريات

يعد هذا المشروع (مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية) من أهم المشروعات الوطنية المقدمة، والذي توليها الدولة الممثلة في وزارة المالية اهتمام خاص، حيث سوف يعمل على توحيد وتسهيل كافة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، مما يعمل تقديم الدعم وتوفير مبدأ الشفافية بين كلا من الجهات الحكومية والموردين، مما سيعمل على زيادة روح المنافسة والجودة.

كيفية التسجيل في منصة اعتماد بالخطوات