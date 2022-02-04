تمويل مرابحة الأسهم البنك السعودي للاستثمار من أبرز ما يبحث عنه العملاء . وهو عبارة عن تمويل مُجاز من قبل الهيئة الشرعية للبنك، يمكن العملاء من شراء عدد معين من الأسهم المملوكة للمصرف بموجب اتفاقية تُحدد هامش الربح وخطة السداد، ثم يحق للعملاء بعد ذلك إما الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها وإيداع عوائدها في حساب المصرف.

تمويل مرابحة الأسهم البنك السعودي للاستثمار

يساعدك التمويل الشخصي على تحقيق أحلامك وطموحاتك المالية ويقدم المصرف التمويل الشخصي من 50 ألف ريال حتى مليون ونصف ريال بالمميزات الآتية:

متوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية

إمكانية الحصول على إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل.

إمكانية العميل الحصول على تمويل إضافي بعد حصولك على زيادة في الراتب الشهري.

الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم (لاقدر الله).

بدون كفيل. الحصول على التمويل بنفس اليوم في حالة اكتمالك لجميع المتطلبات والمستندات.

يتيح تمويل مرابحة الأسهم للعملاء إمكانية الحصول على حساب راتب بدون حد أدنى للرصيد، ويوفر دفتر شيكات مجاني، وبطاقة ائتمانية مجانية، مع خاصية الوصول إلى خدمات المصرف فلكس كليك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية فلكس تاتش، وفلكس كول خدمة الهاتف المصرفي، وتنبيهات الرسائل القصيرة مجاني.

شروط تمويل مرابحة الأسهم

للسعوديين فقط، ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وألا يزيد العمر عن 60 عاماً للرجال و للسيدات عند الانتهاء من تسديد التمويل.

أن يكون موظفاً في إحدى الجهات المعتمدة من البنك.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي: هي‎ شهر واحد، و الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الخاص: هي‎ 3 ‎أشهر.

يجب أن يكون لدى العميل حساب راتب بالبنك.

لمنسوبي القطاع العسكري: قد يحتاج البنك بعض المستندات الإضافية

الوثائق المطلوبة: