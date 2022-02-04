طريقة الحجز الإلكتروني سكني والشروط الواجب توافرها

طريقة الحجز الإلكتروني سكني من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل مواطني المملكة العربية السعودية وذلك للاستفادة من البرامج المتعددة التي يوفرها سكني لدعم المواطنين، حيث يتاح للمواطنين بمجرد التعرف على طريقة التسجيل في سكني البدء في الحجز الإلكتروني سكني والبدء في استخدام طريقة حجز أرض في سكني بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحجز الإلكتروني سكني.

طريقة الحجز الإلكتروني سكني

تتلخص طريقة الحجز الإلكتروني سكني في بعض الخطوات الأساسية التي ينبغي المرور بها بكل دقة وهي:

الدخول لمنصة سكني.

اختيار تبويب التسجيل.

في حالة امتلاك المتقدم لحساب يمكنه تسجيل الدخول، أما في حالة عدم حصوله على حساب من قبل يتم إتباع الآتي:

إدخال بيانات إثبات الهوية، كما يتم طلب تاريخ ميلادك وكذلك الرمز الذي تقوم المنصة بإرساله إلى الجوال.

الإجابة على الأسئلة التي من خلالها يتم تحديد أهلية المتقدم.

يتم استلام رسالة أخري تحتوي على بيانات بريده الإلكتروني وكذلك كلمة المرور ورمز التفعيل.

بمجرد إدخال رمز التفعيل يمكن النقر على تقديم.

الموافقة على الإقرارات المعروضة من قبل المنصة.

الإجابة على الأسئلة التي يتم عرضها، وبعدها اختيار استكمال.

يظهر أمام المتقدم بعد الانتهاء من التسجيل رسالة تفيد بتأهله للحصول على الدعم ويتاح له الدخول إلى منصة السوق لإكمال الإجراءات الخاصة بالحجز المطلوب.

في حالة ظهور رسالة بعدم تأهل المتقدم يتاح له الاعتراض وإرفاق المستندات الدالة على تأهله.

شروط الحجز في سكني

وضعت بعض الشروط التي يتم على أساسها قبول الطلب المقدم للحصول على المنتجات المختلفة من سكني وتشمل هذه الشروط على:

ضرورة كون الأسرة سعودية الأصل مع دوام إقامتها بالمملكة.

إثبات عدم مقدرة المتقدم على شراء وحدة سكنية أو منزل خاص له.

عدم الاستفادة من قبل بالبرامج المتاحة من سكني.

يبدء سن قبول الطلبات من 25 عامًا.

ألا يكون للاسرة منزلًا أو وحدة سكنية مملوكة لهم طوال الخمس سنوات السابقة.

يحب ألا تتغير حالة التأهل التي سبق الإقرار عليها لحين الحصول على الدعم.

يمكن التقديم والحجز في سكني للسيدات المطلقات وذلك بعد مضي عامين من تاريخ الطلاق.

رقم سكني خدمة العملاء

يمكن لكافة الأفراد السعوديين بالمملكة الاتصال عبر الرقم 199090 لتقديم أي من الشكاوى أو المقترحات من خلال ممثلي خدمة العملاء التابعين لسكني.