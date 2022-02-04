نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل سعي الكثر للحصل علي تمويل شخصي أو عقاري بالمملكة العربية السعودية، فيطرأ في بال الكثيرون اسم مميز في عالم البنوك والشركات المصرفية، وهو الأكثر موثوقيه بالمملكة العربية السعودية علي مدي العقود الأخيرة ألا وهو بنك الراجحي، ويقدم بنك الراجحي لعملاؤه العديد من الوسائل التمويلية والبنكية ويقدم خدماته عبر شبكة عملاقة من البنوك والهيئات بمختلف أنحاء المملكة فضلا عن موقعه الإلكتروني وتطبيقاته الرقمية وتواصله الدائم مع عملاؤه عبر البريد الإلكتروني والرسائل الكثير ، وترجع قوة مؤسسة الراجحي المالية لقاعدة بيانات عملاقة وأصول ماليه ضخمة وخبرات طويلة لدي مدراؤه و موظفيه عبر عقود من الزمان ، ويقدم البنك تسهيلات إدارية علي طلبات القروض لا تتعدي الخمسة شروط سهلة التنفيذ حيث يطلب مفردات راتب بمن جهة العمل موثق ، ويطلب إثبات السن ببطاقة الهوية الوطنية ، كما يطلب تحويل الراتب الخاص بمقدم الطلب عبر بنك الراجحي مباشرة ، وفضلا عن التطور التكنولوجي الذي يوفره البنك لعملاؤه في كافة أنحاء العالم والقدرة علي متابعة مخصصاتهم المالية، وفي مقالنا التالي نستعرض معاً كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي.

خيار التمويل الشخصي من بنك الراجحي

تطرح شركة الراجحي المالية خيارات تمويل شخصية للمواطنين والمقيمين علي حد السواء عبر قروض إسلاميه ، وقد طرح البنك من خلال الموقع الإلكتروني العديد من الخيارات التمويلية والمخصصة لتتناسب ومتطلبات العملاء إن كانت عقارية أو شخصية ، ويخضع التمويل لعدة اشتراطات ومميزات كبيرة وذلك بما يوافق تعاليم وضوابط الشريعة الإسلامية، ويتيح مقالنا الحالي لك التعرف علي كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي.

طريقة التقديم علي قرض تمويل شخصي لدي بنك الراجحي

لمعرفة كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي عليك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع بنك الراجحي عبر الإنترنت وتعبئة نموذج التمويل الشخصي.

مليء بيانات رقم الهوية الوطنية والجنسية.

مليء بيانات الاسم كاملاً و النوع.

تحديد مقدار الراتب الشهري لمقدم الطلب.

تحديد خيار وجود حساب بالبنك لمقدم الطلب أم لا.

مليء بيانات تحويل الراتب لبنك الراجحي ونوعية التمويل المطلوب.

توضيح أسباب طلب التمويل الشخصي مثال سيارة – عقار – مشتريات….

مليء بيانات التواصل من رقم هاتف وبريد إلكتروني وعنوان شخصي.

مراجعة كافة البيانات وإرسال الطلب.

وأخيراً يمكن مليء نفس النموذج من خلال فروع البنك شخصياً وهو ما ينصح بتجنبه في ظل ظروف كورونا.

متطلبات الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي

اجراءات استخراج قرض من بنك الراجحي بهدف التمويل الشخصي مثل قروض البنك السعودي الفرنسي فعليك بمعرفة الاشتراطات والقيام باستيفاء بعض الأوراق المطلوبة من قبل البنك مثل :

خطاب من جهة العملي التي تنتسب إليها يوضح بيانات راتبك الشهري.

أن تقوم بتحويل راتبك الشهري إلي بنك الراجحي بعد التقدم للحصول على قرض من مصرف الراجحي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للوافدين.

الحصول من جهة عملك علي خطاب يفيد بتحويل راتبك إلي بنك الراجحي.

تعبئة نموذج قرض لدي بنك الراجحي مستوفي كافة البيانات المطلوبة والاشتراطات.

كما يمكنكم الحصول علي قروض تمويلية متعددة من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية وهي مؤسسة تمويلية قوية أيضا وتقدم تسهيلات تمويلية عقارية متناسبة مع المقيمين والمواطنين ، والفيديو التالي يشرح كيفية الحصول علي تمويلات من بنك الراجحي:

قرض التمويل الشخصي “وطني”

يمكن لعملاء بنك الراجحي الحصول علي قروض تمويلية علي نظام وطني كقرض شخصي من مصرف الراجحي في دقائق :

بمميزات تفوق الميزانية الشهرية لهم.

وتتيح لهم التعامل مع مؤسسة مصرفية موثوقة.

يمكن السداد لكافة المديونية بأقساط مرنة ومريحة.

متاح للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إجراءات سهلة وبسيطة اثناء الحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي.

كما يقدم المصرف بعض القروض بدون فوائد من الراجحي ، ويمكن التعرف علي كيفية التقدم للحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي و الحصول على قرض مؤجل من مصرف الراجحي علي الموقع.

الشروط والضوابط والمعايير

لمعرفة كيفية عمل اجراءات استخراج قرض يجب اتباع شروط الحصول على القرض من الراجحي علي نظام وطني وهي :

لا يزيد عمر مقدم الطلب عن 60 عام إن كان موظف ، و إن كان متقاعد : لا يزيد عن 70 عام عند سداد آخر قسط. وجود جهة العمل ضمن قائمة الجهات المعتمدة لدي البنك. ألا تقل قيمة الدخل الشهري للعميل عن 2000 ريال ، وللمتقاعد عن 1900 ريال. بالنسبة للمقيم ، لا يقل دخله عن 5000 ريال.

ويتم تقديم وثائق مثل : بطاقة الهوية أو الإقامة السارية ، وتعريف بالراتب ، وتثبيت الراتب ، ونموذج طلب التمويل عبر تطبيق الراجحي أو الموقع أو من خلال أي من فروع البنك في ساعات العمل.

تمويل الراجحي حتي 10 مساءً

من خلال سعي مصرف الراجحي المستمر لتطوير و تحسين خدماته المقدمة لعملائه: