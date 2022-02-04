شروط استحقاق منصة جود الإسكان وكيفية التسجيل

شروط منصة جود الإسكان التي تعتبر من أهم المبادرات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية لفئة كبيرة من المستفيدين، ودعت إلى استخدام رابط التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار من أجل الاستفادة من الدعم المقدم عن طريق هذه المنصة، وهناك الكثيرون يسألون كيف أسجل في جود الإسكان التنموي وما هو رقم جود الإسكان أيضًا وسوف نتعرف على جميع التفاصيل.

شروط منصة جود الإسكان

تعاونت العديد من الجهات مع بعضها البعض من أجل تقديم الدعم إلى المواطنين، وتسعى دائمًا إلى أن تنظم حياة المواطنين وتوفر لهم كل ما يجعلهم يعيشون في صحة وأمان ولذلك يتم تقديم الدعم السكني ودعم مادي لسداد الإيجار أيضًا، وهناك شروط منصة جود الإسكان ينبغي معرفتها من أجل قبول طلب التسجيل وهي:

ضرورة أن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية، وينبغي أن يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي سواء الذكور أو الإناث.

الحصول على حساب في منصة سكني الإلكتروني أو منصة جود.

ينبغي ألا يكون أسرة المستفيد عددها أقل من خمسة أشخاص للاستفادة من هذا الدعم، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وينبغي أن يكون سارية المدة للقبول.

يشترط أيضًا أن يتم تقديم الأوراق التي تؤكد على أن المواطن ليس لديه سكن تمليك مسجل باسمه أو سكن يعيش فيه دائمًا.

وهناك لجان مختصة تتحرى الدقة عند متابعة الطلبات المرسلة إلكترونيًا من أجل التأكد وضمان أن الدعم يصل إلى المستحقين دائمًا في كل مكان بالمملكة.

التسجيل في منصة جود الإسكان

وعلى من يرغب في تسجيل الدخول إلى منصة جود الإسكان أو التسجيل من جديد فيمكن اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة جود الإسكان (joodeskan.sa).

انقر على خيار تسجيل جديد التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

ثم أدخل جميع المعلومات وخصوصًا المتعلقة بعنوان السكن وتاريخ الميلاد والاسم أيضًا.

بعد أن تتأكد من تعبئة كافة الحقول بطريقة صحيحة يتم النقر على خيار إرسال الطلب إلى المنصة حتى يتم التأكد من دقة وصحة البيانات وعليك متابعة الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة باستخدام رقم الطلب.