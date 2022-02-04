منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب etimad.sa وزارة المالية 1443

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب تعد منصة اعتماد من المنصات المميزة التي توفرها العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات هو إمكانية الاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية بشكل شهري وبشكل الكتروني من خلال المنصة بكل سهولة. ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد بشكل تفصيلي ومبسط.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

توفر منصة اعتماد مجموعة من الخدمات المختلفة والمميزة حيث توفر كافة الأوراق المالية الخاصة بالشركات والميزانية الخاصة بها ولديها نظام مشتريات حكومي ولذلك تسهل علي المواطنين إمكانية الاستعلام عن الراتب etimad.sa من خلال منصة اعتماد بشكل بسيط وسلس جداً ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام:

توجه الي منصة اعتماد من خلال متصفح الويب سواء من خلال الجوال أو الحاسوب.

ثم قم بتسجيل الدخول الي المنصة من خلال حسابك الشخصي.

اذا لم يكن لديك حساب شخصي قم بأنشاء حساب جديد علي منصة اعتماد.

بعد انشاء حسابك بشكل كامل قم بالتوجه الي خيار خدمة جديدة وسوف تجد خدمة استعلام الراتب.

قم بالنقر عليها وكتابة البيانات المطلوبة وسوف تظهر لك كافة التفاصيل.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

الشرط الأول والاساسي هو الموافقة علي كافة الشروط والاحكام التي تضعها منصة اعتماد عن التسجيل.

ان يمتلك المتقدم حساب بنكي خاص به لكي يتمكن من التسجيل في منصة اعتماد.

ان تكون كافة البيانات الخاصة بك حقيقية ولا يوجد بها أي أخطاء.

توفير جميع المستندات المطلوبة التي تحتاجها المنصة للقبول في التقديم وانشاء حساب.

منصة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني

منصة اعتماد أفراد يمكن لجميع الافراد الدخول الي حسابهم الشخصي علي منصة اعتماد وذلك من خلال النفاذ الوطني المحدد، من خلال استخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بحساب منصة ابشر الالكترونية، والاستعلام عن الرواتب والمستحقات. او الاستفادة من الخدمات الأخرى المتنوعة التي تقدمها منصة اعتماد لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.