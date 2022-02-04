خطوات التسجيل في حساب المواطن برقم الهواية 1443

خطوات التسجيل في حساب المواطن، يعتبر حساب المواطن من أبرز وسائل الدعم التي تم الإعلان عنها في السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيتمحور دوره حول مساعدة الفئات الأكثر فقرًا واحتياج في السعودية ويبحث الأشخاص المستفيدون عن طريقة التسجيل في حساب المواطن واليوم سنتناول معكم الخطوات المتبعة في التسجيل في حساب المواطن.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الولوج إلى حساب الصفحة الرئيسية لحساب المواطن https://www.ca.gov.sa/ بعد ذلك يتم النقر على أمر مستخدم جديد. بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة والتي تحتوي على رقم الهوية مع الاسم كامل مع رقم الهاتف والمزيد من البيانات الأخرى. النقر على أمر تسجيل حساب المواطن. القيام باختيار كلمة المرور المناسبة ثم يتم تأكيدها وحفظها. القيام بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تحتوي على مختلف البيانات كاثبات الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرهم الكثير من المستندات التي بدونها لا يتم التسجيل. يلزم الموافقة على كافة الشروط. يتم استكمال باقي البيانات والتي تكمن في العنوان والحالة الاجتماعية مع عدد أفراد الأسرة. بعد ما يتم تعبئة كافة البيانات ودقتها يتم النقر على أيقونة تقديم الطلب وبالتالي يتم تسجيل حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك بعض الشروط التي يلزم اتباعها من أجل التسجيل في حساب المواطن وتلك الشروط تكمن في كلًا من التالي: