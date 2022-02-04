نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد 1443 برقم الهوية عبر بوابة حساب المواطن في المقال التالي
تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد لكل من يرغب في الاستفادة من دعم حساب المواطن لهذا الشهر . حيث يمكن للمواطنين تسجيل جديد حساب المواطن . وذلك لمن تنطبق عليه الشروط المعلنة ليتم الاستفادة مما يتم تقديمه من أشكال الدعم المختلفة من حساب المواطن . كما أن التسجيل في حساب المواطن يكون من خلال رقم الهوية وبعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها علي رابط حساب المواطن . حيث يتم صرف دعم حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر احتياجاً . وخصوصاً لمن تأثر من الإصلاحات الأخيرة التي تمت بالسعودية . كذلك يتاح بعد التسجيل علي موقع حساب المواطن يتم إتاحة تحديث حساب المواطن برقم الهوية لكل من قام بالتسجيل . ومن خلال مقال اليوم سنرفق رابط استعلام حساب المواطن الرسمي ليتم إتاحة التسجيل في حساب المواطن لمن يرغب في الاستفادة من الدعم المقدم .
تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد عبر البوابة الإلكترونية
عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً . يتم تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد وذلك وفقاً للقواعد المنظمة والشروط المعلنة لمن يرغب في التسجيل . كما أنه من خلال بوابة حساب المواطن يمكن لكل المستفيدين الدخول علي حسابه الشخصي بأي وقت . وذلك ليتم معرفة أهلية حساب المواطن ومواعيد صرف دعم حساب المواطن لكل شهر . كذلك من خلال بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول لإضافة تابعين أو تحديث أي بيانات مطلوبة تطلقها الوزارة . كما يتاح العديد من الخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني علي بوابة حساب المواطن الرسمية الخاضعة للوزارة .
تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد علي موقع وزارة الموارد البشرية
التسجيل في حساب المواطن علي الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يتم ببعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها كالتالي :-
- يتم تسجيل الدخول عن طريق بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول .
- كما بعد تسجيل الدخول يتم اختيار قائمة تسجيل جديد حساب المواطن .
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة في حساب المواطن وهي رقم الهوية ورقم الهاتف وكافة البيانات المطلوبة .
- بعد أتمام خطوات التسجيل في حساب المواطن يتم إرسال رسالة نصية علي هاتفك تحتوي علي كلمة المرور .
- كذلك بجانب القيام بتسجيل رقم حساب بنكي وكافة بيانات التابعين المرغوب في استفادتهم من دعم حساب المواطن .
- يتم الموافقة علي الإقرار بصحة البيانات التي تم تسجيلها ومن ثم الضغط علي زر “الموافقة” .
- بعد الخطوة السابقة يتم رفع كافة المستندات المطلوبة علي البوابة الإلكترونية حساب المواطن .
- تلك هي الخطوات الخاصة في تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد عبر الموقع الرسمي .
كيف يتم تحديث حساب المواطن برقم الهوية
- يتم تسجيل الدخول علي موقع البوابة الإلكترونية حساب المواطن .
- كما يتم تسجيل الدخول بتسجيل كافة البيانات الشخصية المسجلة قبل ذلك .
- كذلك من الضروري اختيار قائمة “حسابي” من الصفحة الرئيسية ويتم بعد ذلك الضغط علي زر “إكمال الطلب” .
- يتم أرفاق كامل المستندات المطلوبة في حساب المواطن مع كتابة البيانات المطلوبة في أرفاق المستندات .
- كما يجب عليك تسجيل بيانات رقم الهوية الخاصة بك بشكل صحيح .
- في نهاية تلك الخطوات يتم الضغط علي زر تحديث حساب المواطن برقم الهوية .
شروط التسجيل في حساب المواطن المنصوص عليها بموقع بوابة حساب المواطن
- أن يكون كل من يرغب في الاستفادة من حساب المواطن سعودي الجنسية .
- الإقامة بشكل دائم داخل المملكة شرط استمرار صرف حساب المواطن .
- لا يكون قد سبق لأي مستفيد بأنه كان مقيماً داخل أي سجن من السجون أو ديار إيواء حكومية .
- كما من شروط حساب المواطن لا يكون قد سبق له الاستفادة من أي دعم يتم تقديمه .
خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية
- يتم تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية حساب المواطن ببيانات المستفيد .
- عبر قائمة “حسابي” من الصفحة الرئيسية يتم اختيار استعلام حساب المواطن برقم الهوية .
- يطلب موقع حساب المواطن بيانات رقم الهوية ويتم تسجيلها بشكل صحيح .
- بعد ذلك تفتح صفحة تحتوي علي ما ترغبه في الاستعلام عنه سواء أهلية حساب المواطن أو مواعيد الدفعات .
تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد ويتم التسجيل لكي ما يتم الاستفادة من صرف دعم حساب المواطن . وذلك عن طريق الخطوات التي تم عرضها داخل مقال اليوم والتي تتم علي الموقع الرسمي لحساب المواطن والمرفق الرابط الخاص به .
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