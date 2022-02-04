كيفية الحصول على القرض الشخصي من مصرف البنك الراجحي 1443 وأرقام التواصل مع الدعم الفني

كيفية الحصول على القرض الشخصي من مصرف البنك الراجحي، مصرف الراجحي خدمات حصرية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما يعتبر مصرف الراجحي من أفضل المؤسسات الإلكترونية والمصرفية ومن أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي خدمة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم التعريف من خلال الخدمة يمكنك التعرف على تفاصيل قرض مصرف الراجحي، وكذلك اكتشاف حاسبة التمويل الشخصي والتعرف على قيمة القروض وكذلك قيمة عمليات التبرئة وأسعار الفائدة كل ذلك عبر الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمة للمواطنين أسهل، ونستعرض لكم في خلال السطور القادمة كيفية الحصول على القرض الشخصي من مصرف البنك الراجحي

شروط الحصول على القرض الشخصي من مصرف الراجحي

للمواطنين كافة سبل الراحة وخيارات الحصول على القروض وأهمها ما يلي:

إذا كان عمر الموظف 60 عامًا على الأقل ومتقاعدًا يجب ألا يقل عمره عن 70 عامًا.

في حالة عمله يشترط أن لا يقل راتبه الشهري عن 2000 ريال وفي حال تقاعده يجب ألا يقل راتبه عن 1900 ريال.

يجب أن يكون مصرف الراجحي تابعًا وأن يوافق على الأعمال التي يعمل فيها صاحب المشروع.

يجب تحويل الرواتب على أساس منتظم.

إذا كان الدخل السنوي للمقيم لا يقل عن 5000 ريال

المستندات المطلوبة لطلب قرض الراجحي

من أهم المستندات المقدمة للبنك ما يلي:

بالنسبة للمقيم يلزم تقديم بطاقة هوية وطنية أو بطاقة إقامة. تحديد الراتب. تحديد الراتب هو مصطلح يستخدم لوصف عملية تحديد الشخص “ املأ استمارة طلب التمويل.

الخطوات للتقدم بطلب للحصول على قرض من مصرف الراجحي.

أوضح مصرف الراجحي خطوات التقديم على قرض شخصي مع البنك وكانت خطوات التسجيل كالتالي:

أولاً وقبل كل شيء انتقل إلى موقع مصرف الراجحي. بعد ذلك انتقل إلى أيقونة الخدمات المصرفية وأدخل بيانات العميل. املأ نموذج المعلومات المالية للعميل في الخطوة الثالثة. قم بتضمين رقم هاتف العميل وعنوان بريده الإلكتروني والمنطقة التي يقيم فيها. أخيرًا انقر فوق الزر “تسجيل”.

كيفية التواصل مع الدعم الفني لمصرف الراجحي

يوفر البنك أرقام الدعم الفني حتى يتمكن العملاء من التواصل معهم والحصول على جميع الخدمات اللازمة فيما يلي أرقام هواتف دعم العملاء: