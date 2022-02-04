كيفية تجديد تأشيرة الإقامة لعامل وافد عبر منصة أبشر..وشروط تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية 1443 – 2022

كيفية تجديد تأشيرة الإقامة لعامل وافد عبر منصة أبشر، تجديد تصريح الإقامة لعامل وافد باستخدام منصة أبشر يعد دفع تجديد ضريبة الإقامة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية مصدر قلق كبير للوافدين في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن تجديد التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها يوفر للأجانب المال عن طريق تجنب الرسوم المتأخرة والسماح لهم بسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، في هذا المنشور سنوضح لك كيفية تحديد مكان إقامة المغتربين الأجانب بشكل صحيح ودفع رسومهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب فعليًا إلى موقع الدفع وذلك لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا

شروط تجديد إقامتك في المملكة العربية السعودية

حددت وزارة الداخلية السعودية المتطلبات العديدة لتجديد إقامة العامل المهاجر التي يجب على الوافدين استيفائها من أجل اختيار مكان إقامتهم.

عدم وجود أي مخالفات في النقل البري برقم إقامة الوافد.

في حالة وجود مخالفة مرورية يجب عليه دفع الغرامة قبل طلب تجديد الإقامة.

يجب أن يكون جواز السفر ساريًا وصالحًا لمدة ستة أشهر على الأقل.

يجب ألا يكون هناك تقرير تهرب للموظف.

سيكون عقد العمل ساري المفعول حتى انتهاء العنوان الجديد.

لا توجد جرائم أو محاكمات للوافدين في السعودية.

القيمة الغرامية لعدم تجديد الإقامة بالمملكة

يجب على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية تجديد إقامتهم قبل انتهاء صلاحيتها حيث فرضت الحكومة السعودية غرامات عديدة على عدم التجديد بعد انتهاء الصلاحية ومنها ما يلي:

في حالة عدم تمديد الترخيص في المقام الأول تستحق غرامة 500 ريال سعودي. عن التأخير الثاني في تجديد المساكن فرضت الحكومة غرامة قدرها 1000 ريال. في حالة تجديد الترخيص الثالث يجب على الموظف العودة إلى وطنه.

كيفية تجديد تأشيرة الإقامة لعامل وافد عبر منصة أبشر

يمكن اتباع الطرق أدناه للتعرف على تجديد إقامتك عبر منصة أبشر على النحو التالي: