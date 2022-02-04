تمويل شراء الأراضي الراجحي والوثائق المطلوبة للتقديم

تمويل شراء الأراضي الراجحي هو من الخيارات المتميزة التي يقدمها بنك الراجحي السعودي إلى المواطنين بضوابط وشروط متعددة، كما أنها كشف خلال الفترة الأخيرة عن الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي الراجحي وبجانب ذلك قدم خيارات تمويل السيارات المستعملة والجديدة لجميع الفئات التي يتعامل معها، وأيضًا سداد المديونية من الراجحي وسوف نتعرف على شروط قروض شراء الأراضي من الراجحي والأوراق والمستندات المطلوبة.

تمويل شراء الأراضي الراجحي

عند فتح حساب في بنك الراجحي السعودي يمكن الحصول على خيارات كثيرة، من بينها حاسبة تمويل الراجحي لمعرفة قيمة التمويل كما يمكن شراء أرض بالتقسيط والبناء عليها في أي مدينة بالمملكة العربية السعودية، وحتى تستفيد من هذا تمويل شراء الأراضي الراجحي لا بد من الاطلاع على الشروط التالية:

المواطن السعودي عمره ينبغي ألا يكون أقل من الثامنة عشر عام للمتقدم أما عن المتضامن فينبغي ألا يكون أقل من الواحد وعشرين سنة.

قيمة الرواتب لا بد ألا تكون أقل من 3500 ريال سعودي وتقديم ما يثبت الراتب.

مدة الخدمة أو العمل لدى أحد الجهات المعتمدة من خلال البنك ينبغي ألا تكون أقل من ستة أشهر كاملة.

ألا تكون مساحة الأراضي أقل من 200 متر.

الأوراق المطلوبة لتمويل شراء الأراضي

يمكن الاستعلام عن طريق تقديم طلب تمويل لشراء الأراضي عن طريق بنك الراجحي من خلال الاتصال على رقم 800124222، كما يمكن معرفة جميع التفاصيل والإجابة على كافة الأسئلة الشائعة التي تخص التمويل من خلال زيارة موقع بنك الراجحي الإلكتروني (alrajhibank.com.sa) والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأوراق المطلوبة للتمويل من بينها: