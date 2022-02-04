بلا كفيل 50000 ريال بالتقسيط على 24 شهر وبدون تحويل للراتب

بلا كفيل ودون الحاجة إلى أى ضمانات وكذلك دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يستطيع العملاء الحصول على تمويل شخصي سريع ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً 50000 ريال بدون كفيل وبدون كما أن هذا التمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وصمم بالعديد من المزايا التي تتوافق مع تطلعات العملاء المختلفة.

بلا كفيل 50000 ريال لدى شركة الأمثل للتمويل بالسعودية

تقدم شركة الأمثل للتمويل بالسعودية منتج تمويلي حيث يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل شخصي سريع بقيمة 50000 ريال دون الحاجة لكفيل أو ضامن وأيضاً يتمتع بمزايا أخرى وهي

منتج التمويل الشخصي لدى شركة الأمثل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً منتج التمويل الشخصي من شركة الأمثل بأن العميل يحصل على 50000 ريال بدون كفيل.

كما يستطيع أيضاً المتقدم من الحصول على مبلغ تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 100000 كحد أقصى.

يتيح أيضاً منتج التمويل الشخصي من شركة الأمثل فترة سداد للتمويل مسيرة تصل إلى 24 شهر.

كما أن منتج التمويل الشخصي لدى الأمثل متوفر بهامش ربح تنافسي.

أيضاً إجراءات الحصول على التمويل تتم بكل سهولة.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة الأمثل

حددت شركة الأمثل للتمويل بالسعودية مجموعة من المستندات المطلوبة عند طلب التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة الأمثل للتمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي

ملى نموذج طلب الحصول على التمويل من شركة الأمثل.

أيضاً تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

كما لابد من تقديم خطاب تعريف بالراتب.

كذلك تقديم العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية

خطوات طلب التمويل الشخصي لدى شركة الأمثل بالسعودية

العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة الأمثل يستطيعوا طلب التمويل من خلال الإنترنت وأيضاً من خلال عدة طرق مختلفة من بينها ما يلي