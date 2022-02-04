الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 دعم ريف للاسر المنتجة

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 واحدة من الخدمات الالكترونية التي يوفرها برنامج ريف لكافة المستفيدين ويبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية. ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة الاستعلام عن دعم ريف للاسر المنتجة بخطوات بسيطة وسريعة.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443

يوفر برنامج ريف العديد من الخدمات المختلفة عبر موقعة الرسمي علي شبكة الانترنت ومن ضمن هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن الدعم الريفي وذلك من خلال رقم الهوية الخاص بالمستفيد فلن تحتاج الي الذهاب الي مكاتب وزارة البيئة والمياه بالمملكة بل يمكنك الاستعلام بكل سهولة عبر برنامج الشعاب المرجانية. ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة خطوات الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية:

قم بالدخول الي برنامج الشعاب المرجانية عبر محركات بحث جوجل من الجوال أو الحاسوب.

ستجد في الصفحة الرئيسة خيار “الخدمات الالكترونية” قم بالضغط علية.

قم بالنقر علي خيار الاستفسار عن الدعم الريفي.

ستظهر لك خانة فارغة قم بكتابة رقم هوية المستفيد بها وانقر علي خيار استفسار.

انتظر ثواني وسوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالدعم الريفي وتاريخ الدفع.

شروط استحقاق برنامج ريف

لكي تتمكن من القبول في برنامج دعم الريف للاسر المنتجة هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها لدي المتقدمين أهمها هي:

ان يكون المتقدم لبرنامج دعم ريف يحمل الجنسية السعودية.

ان يكون المتقدم يعمل في أحد المهن الزراعية والتي يدعمها برنامج ريف

الشرط الثالث ان يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 21 عاما.

ان يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 6000 ريال.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول والتسجيل.

ان يكون المتقدم يمتلك حساب شخصي خاص بك في البنوك السعودية ويكون الحساب نشيط.

تطبيق كافة المعايير الصحية والشروط التي يحددها برنامج دعم ريف.

اذا توافرت كافة هذه الشروط في المتقدم يقوم التقديم بشكل مباشر عبر منصة دعم ريف بشكل الكتروني. وارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة والبيانات بشكل صحيح ومن ثم يتم الرد علي المتقدم والموافقة والحصول علي وثيقة العمل الحر.