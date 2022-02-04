ضوابط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 2022

يعد نظام الضمان الاجتماعي الذي طورته المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها على الإنترنت، من خلال هذا البرنامج ، تقدم الحكومة السعودية الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا للاستفادة من خدمات النظام ومساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، إلى جانب مساعدة الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود على تحقيق الاستقلال المادي ، وتوفير حياة اجتماعية كريمة لها ، ومساعدة هذه الأسر على مواجهة غلاء المعيشة.

ضوابط الحصول على الضمان الاجتماعي

كما يهدف البرنامج إلى تغيير الاحتياجات الإنتاجية للأسر الفقيرة من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال التأهيل والتدريب وتقديم الخدمات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات الصلة.

يعد تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي الحديث 1443 جزءًا من مخطط الدعم المقدم للسعوديين لتحسين مستوى المعيشة لجميع الأسر في المملكة. وعليه فإننا نزودكم بوثائق التقاعد 1443 المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل تأمين اجتماعي حديث ، والشروط الواجب توافرها للتقدم بطلب الحصول على معاش تقاعدي.

شروط الضمان المطور للمتقاعد

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ، يجب استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

يجب أن يكون المتقدمون مقيمين في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر الأفراد عن 35 عامًا.

المتقدمة أرملة أو زوجها مفقود.

يجب ألا يتقاضى الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على معاش أكثر من قيمة المعاش.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة وإرفاقها بطلب الحصول على المعاش المطوَّر.

التسجيل بالضمان الاجتماعي للأشخاص الجدد

سجّل الدخول إلى منصة الدعم والضمان الاجتماعي عبر الإنترنت

عبر الإنترنت اختر المعاشات المسجلة

ملء استمارة التسجيل وملء اسم مقدم الطلب ورقم الهوية وتاريخ الميلاد

اكتب بيان الدخل الشهري

رقم الحساب المصرفي ورقم IBAN

اضغط تسجيل.

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