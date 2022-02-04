طريقة التقديم علي تمويل سلفة النقدي بدون تحويل راتب

تمويل مقدم من منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية ، حيث أتاحت منصة سلفة منتج تمويلي وهوا ما بنسي بسلفه ماليه لأنه تمويل يختلف عن المنتجات الأخري التي تقدم من خلال البنوك والشركات الخاصة بإحراج التمويلات بالمملكة العربية السعودي، والتي تقدمه منصة سلفة هوا دعم مالي صغير ليس قرض ولأكنة سلفة ماليه وتسديده بالتقسيط المريح، حيث يرغب الكثير من المواطنين في الحصول علي التمويل من منصة سلفة كما يوجد الكثير من الأشخاص المعتمدين علي المنتج التمويلي لأنه يكون من اكثر التمويلات التي يسهل أخذها والحصول عليها بدون شروط معقدة، كما يتم الحصول عليه فوري خلال دقائق معدودة في حالة إذا توافر لدي العميل جميع المستندات المطلوبة.

ضوابط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة

عند إعلان تمويل سلفة وضعت بعض الشروط التي لا بد ان تتوفر لدي الفئات الراغبين في الحصول علي سلفة ماليه، والتي تكون هذه الشروط ميسرة تماما وغير معقدة، وسوف نوضح جميعها كالتالي:

عمر العميل إذا كان شابا يشترط ان لا يقل عن ثمانية عشر عام وذلك من اجل ان يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي.

لا يتعدي عمر العميل عند التقديم عن ستون عام.

متاح التقديم علي التمويل لجميع المواطنين السعودين فقط في حالة اذا كان موظفا.

يمكن التقديم للمواطنين العاملين بالقطاع العام بشرط ان لا يقل خدمة العمل لديه عن ثلاثة اشهر.

متاح التقديم للمواطنين عاملين بالقطاع العام، ولاكن يجب الا تقل مدة خدمة العمل عن ستة اشهر.

الراتب الشهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

التقديم علي التمويل الشخصي

مزايا التمويل:

يقدم التمويل بدون تحويل الراتب. التمويل فوري. هامش ربح تنافسي. قيمة التمويل اصل الي 5000 ريال سعودي. فترة سداد سهله ومجدولة.

طريقة التقديم: