نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دخول منصة اعتماد استعلام عن الراتب etimad.sa في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل دخول منصة اعتماد الإلكترونية ثم استعلام عن الراتب بكل سهولة من خدمات توفرها اعتماد للمستفيدين منها في المملكة العربية السعودية، ومنها يمكن الاستعلام عن المستحقات المالية بطريقة سهلة أيضاً، تعبر جميعها عن مدى الإمكانيات والتطور الرقمي في مختلف الأنشطة والمجالات التي تتبنها حكومة المملكة لتحقيق طفرة تضاهي أبرز النظم العالمية في أي دولة أوربية أو غربية، فما هي طريقة استخدام منصة اعتماد والتي هي متاحة للوكالات الحكومية والشركات الخاصة، وتوفر للمواطنين في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية ما يحسن من مدى المصداقية

منصة اعتماد استعلام عن الراتب

خدمة منصة اعتماد استعلام عن الراتب وأيضاً الاستعلام عن كل الأوراق المالية والميزانيات التي تخص الشركات، حيث يتوفر بها نظام سهل في التعامل تمكن العديد من الأشخاص بالوصول إليها في أي وقت، كما تقدم خدمات التعاقد الرقمي وهي من احدث خدماتها، وتلك هي طريقة التسجيل في منصة اعتماد على النحو التالي:

الدخول على رابط منصة اعتماد الرسمي .

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

إدخال البيانات المطلوبة واختيار وأحد المنصات إن كانت اعتماد أعمال أو حكومية، الخدمات.

رمز التحقق وتأكيد الحساب وقد يستقبل المستخدم رسالة على البريد الإلكتروني

خطوات الاستعلام عن الراتب

تعد خدمة الاستعلام عن الراتب من الخدمات المتاحة على منصة اعتماد وزارة المالية وغيرها من بين 12 خدمة يمكن للمواطنين الدخول عليها وفق الحاجة بشرط أن يكون هناك حساب يمكن المستخدم من الدخول وله صلاحية الاستخدام للمنصة، وتلك الخدمة موفرة للموظف الحكومي، ويتمكن عبرها من معرفة الراتب الأساسي، والبدلات والحسميات والمستحقات المالية الأخرى للشهر الحالي او الشهور السابقة.

الدخول على منصة اعتماد.

اختيار حقوق المواطنين.

تعبئة بيانات الدخول من حيث الاسم ورقم كلمة السر.

اختيار الشهر المراد الاستعلام عن راتبه.

وكانت وزارة المالية قد وفرت خدمة الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية منذ شهر منتصف عام 2020 تقريباً، حيث يتم عرض الرواتب والمبالغ المستحقة للموظف، كما تتميز منصة اعتماد بعرض العقود والتعميد، والمدفوعات والحقوق المالية، ليتمكن المواطن من معرفة كل الحقوق المالية الخاصة به بكل سهولة ويسر وبدون أي معانا.