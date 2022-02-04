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عروض التمويل الشخصي بنك الراجحي 2022 والشروط المطلوبة ٬ عروض تمويل الراجحي الشخصية هي مجموعة من الترقيات والخصومات ومميزات التمويل التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي ، وهي من العروض المتميزة في مجال التمويل الشخصي في المملكة ، وذلك لأن – يعتبر مصرف الراجحي من البنوك الرائدة في برامج التمويل والقروض سواء الشخصية أو الاستثمارية أو العقارية أو غيرها من أنواع التمويل المقدم للشركات أو الأفراد أو المؤسسات على حد سواء.
القرض الشخصي من مصرف الراجحي
التمويل الشخصي الذي يقدمه مصرف الراجحي هو أحد أنواع برامج التمويل التي يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين السعوديين في المملكة من أجل تلبية الاحتياجات الشخصية للمستفيد كإعداد الزفاف وترميم المنزل والتعليم. المصاريف ، أو الحصول على تمويل لمواجهة النفقات غير المتوقعة التي قد تنشأ. المستفيد ، أي التمويل الشخصي ، هو التمويل الذي يحصل عليه الشخص لمواجهة الظروف التي يتعرض لها ، ولا يمكن لميزانيته الشهرية تلبية هذه المتطلبات. يمكن الحصول عليها للمواطنين والمقيمين في المملكة. لا يقتصر على المواطنين فقط كالعديد من برامج التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك السعودية.
عروض التمويل الشخصي بنك الراجحي
عروض بنك الراجحي للتمويل الشخصي وطني 1
يقدم مصرف الراجحي للعملاء ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية ، عروضاً على تمويل وطني 1 الشخصي المقدم من خلال ميزات متنوعة تفيد متلقي التمويل ، ومن أهمها:
- فترة استحقاق كبيرة مرنة تصل إلى 60 شهرًا.
- ميزه الإعفاء من الرسوم الإدارية عند تقديم الطلب عن طريق برنامج الراجحي.
- استرداد الرسوم الإدارية على بطاقة العميل سواء ائتمانية أو مدفوعة مقدماً.
- توفير هامش ربح تنافسي مقارنة بمنتجات التمويل من البنوك الأخرى.
- سرعة إنجاز الإجراءات. التمويل متاح للعملاء المتقاعدين أو على وشك التقاعد.
- معدل النسبة السنوي 1.43٪ من الطلبات المقدمة من خلال الفروع.
- تخفيض النسبة المئوية السنوية التي تبدأ من 0.96٪ للمتقدمين من خلال التطبيق.
- استفد من الخدمات ومنتجات التمويل الأخرى التي يقدمها مصرف الراجحي.
- تنفيذ كافة إجراءات توفير التمويل وتنفيذه من خلال التطبيق الإلكتروني دون الحاجة لزيارة فرع البنك.
- التمويل متاح للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للمقيمين التقدم للحصول على التمويل دون الحاجة إلى كفيل.
- في حالة الوفاة أو العجز الكلي يعفى من الدين.
- لا يوجد حد أقصى لمبلغ التمويل.
عروض بنك الراجحي للتمويل الشخصي وطني 2
- فترة استحقاق مرنة تصل إلى 60 شهرًا.
- الإعفاء من الرسوم الإدارية عند تقديم الطلب عن طريق برنامج الراجحي.
- استرداد الرسوم الإدارية على بطاقة العميل سواء ائتمانية أو مدفوعة مقدماً.
- توفير هامش ربح تنافسي مقارنة بمنتجات التمويل من البنوك الأخرى.
- سرعة إنجاز الإجراءات. التمويل متاح للعملاء المتقاعدين أو على وشك التقاعد.
- معدل النسبة السنوي 2.41٪ من الطلبات المقدمة من خلال الفروع.
- تخفيض النسبة المئوية السنوية التي تبدأ من 1.93٪ للمتقدمين من خلال التطبيق.
- استفد من الخدمات ومنتجات التمويل الأخرى التي يقدمها مصرف الراجحي.
- تنفيذ كافة إجراءات توفير التمويل وتنفيذه من خلال التطبيق الإلكتروني دون الحاجة لزيارة فرع البنك.
- التمويل متاح للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للمقيمين التقدم للحصول على التمويل دون الحاجة إلى كفيل.
- في حالة الوفاة أو العجز الكلي يعفى من الدين.
- لا يوجد حد أقصى لمبلغ التمويل.
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