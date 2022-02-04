أفضل سعر هوندا اكورد 2021 LX سبورت تقسيط في السعودية

لا شك أن اقتناء هوندا اكورد 2021 LX سبورت تجربة تستحق السعي من أجلها خاصة مع التطوير والتحديث الشامل الذي حدث على هوندا أكورد 2021 التي جاءت بمواصفات جديدة كليا سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون وأصبحت هذه السيارة منذ طرحها في الأسواق العالمية والسعودية واحدة من أفضل سيارات السيدان في الفئة المتوسطة الحجم بفضل محركها التوربيني الجديد وكفاءتها في استهلاك الوقود ومقصورتها الفسيحة ومقاعدها المريحة ذات التنجيد المخملي الرائع.

مزايا هوندا اكورد 2021 LX سبورت

جمعت هوندا اكورد LX SPORT 2021 بين العديد من المزايا الموجودة في السيارات المنافسة مثل تويوتا كامري وهيونداي سوناتا وتفوقت عليها بفضل سعرها المحدود إلى حد ما وكفاءتها باعتبارها ضمن فئة الدفع الأمامي وليست ذات دفع رباعي مثل الكامري كما أنها ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.

مواصفات هوندا اكورد SPORT موديل 2021

بمجرد فتح غطاء السيارة سوف يلفت نظرك المحرك التوربيني رباعي الاسطوانات الذي يتضمن 16 صمامًا ينتج قوة حصانية قصوى تصل إلى 198 حصانًا أما عزم الدوران فيصل إلى 260 نيوتن في كل متر إضافة إلى التقنيات والمزايا الداخلية مثل مبدل السرعات على عجلة القيادة وناقل حركة اوتوماتيك CVT مع خاصية الإيكو بوست التي تساعد على توفير الوقود حيث يصل معدل الكفاءة في الاستهلاك إلى 17.5 كلم لكل لتر من الوقود.

سعر أكورد سبورت 2021

أولا: السعر النقدي غير شامل قيمة الضريبة المضافة يصل إلى 105 ألف ريال.

ثانيًا : السعر النقدي شامل قيمة الضريبة المضافة يصل إلى 121 ألف ريال.

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