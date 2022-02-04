رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2022م برقم الهوية الوطنية

يبحث المواطنين بالمملكة السعودية عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 2022م على مواقع الإنترنت خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع أول معاش ضمان اجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين الجدد من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكانت الوزارة قد توقفت عن صرف المقطوعة وأرجعت سبب ذلك إلى التعديلات التي قامت بعملها على النظام القديم، وكان الهدف من هذه التعديلات هو وصول الإعانات المقطوعة لمستحقيها من المواطنين السعوديين، ويتم اختيار المتقدمين الأكثر احتياجًا لهذه المساعدات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط استحقاقها.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2022م

يستطيع أي مواطن أن يستعلم عن مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات الصحيحة والتي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي الذي يوجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

الذي يوجد على موقع . إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر على شاشة الحاسب الآلي.

الضغط على الأيقونة الخاصة بعرض البيانات.

سوف تظهر أمامنا جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

شروط المساعدات المقطوعة

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين اللذين يريدون الحصول على المساعدة المقطوعة 2022م وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستثناء أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، والغير سعودية المتزوجة من سعودي من شرط الجنسية. لا يكون لدى المستفيد أي أراضي زراعية أو سجلات تجارية أو ممتلكات عقارية. تكون الأولوية في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي للمتقدمين أولًا عليها. تمنح للمواطنين السعوديين محدودي الدخل، كما تمنح لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. أن يكون الدخل الشهري الذي يحصل عليه الشخص المتقدم للحصول عليها لا يتخطى الحد المانع للصرف.

أوراق الحصول على المساعدة المقطوعة 2022م

يجب أن يحضر المستحق الذي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة على الأوراق المطلوبة وهى كالتالي:-