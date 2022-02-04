راتب وكيل رقيب بالأمن العام والراتب الأساسي للموظفين الجدد بالأمن

راتب وكيل رقيب بالأمن العام هو أمر يرغب بمعرفته جميع الراغبين في الانضمام إلي العمل بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومن المعروف أن مديرية الأمن العام بالمملكة تعمل علي الحفاظ علي الأمن والأمان والنظام في مختلف مدن ومناطق المملكة، والعمل علي تأمين التغطية الأمنية، بجانب التغطية الأمنية للسفارات التابعة للمملكة في الخارج، كما يقوم الأمن بالحفاظ علي مقدسات الوطن وحماية المعتمرين والحجاج أثناء تأدية شعائر الحج والعمرة، وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة.

راتب وكيل رقيب بالأمن العام

من خلال المقال يمكنك التعرف سلم رواتب الضباط الصحيين، ومن المعروف أن سلم الرواتب يختلف حسب الرتب العسكرية التي يعمل بها العسكري، ومن المعروف أن رتبة وكيل رقيب هي من الرتب التي تتبع إلي الأفراد العسكريين العاملين في الوظائف العسكرية والذين يشغلون الرتب العسكرية المساندة تحت رتبة” ضابط”، وقد قام نظام الخدمة العسكري بتحديد رواتب العسكريين الأساسية والعلاوات السنوية وغيرها، أما عن وظيفة وكيل الرقيب فتنقسم الي 15 درجة من درجات السلم الوظيفي ولكل درجة راتب أساسي معين، أما عن قيمة تلك الرواتب الأساسية فهي كالتالي:

راتب الدرجة الأولي يصل إلي 4455 ريال سعودي.

الدرجة الثانية يصل الراتب إلي 4665 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثالثة يصل إلي 4875 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة يصل الراتب إلي5080 ريال.

راتب الدرجة الخامسة يصل الي 5295 ريال.

الدرجة السادسة يصل الراتب إلي 5505 ريال.

راتب الدرجة السابعة يصل الراتب إلي5715 ريال.

الدرجة الثامنة يصل الراتب إلي 5925 ريال.

راتب الدرجة التاسعة يصل إلي 6135 ريال.

الدرجة العاشرة يصل الراتب إلي 6345 ريال.

راتب الدرجة الحادية عشر يصل إلي 6555 ريال.

الدرجة الثانية عشر يصل الراتب إلي 6765 ريال.

راتب الدرجة الثالثة عشر يصل إلي 6975 ريال.

الدرجة الرابعة عشر يصل الراتب إلي 7185 ريال.

راتب الدرجة الخامسة عشر يصل إلي7395 ريال.

الراتب الأساسي للموظفين الجدد

من خلال المقال يمكننا التعرف علي راتب جندي الدفاع المدني، من المعروف أن جميع العاملين في مختلف القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أو الدفاع السعودي يحصلون علي علاوة سنوية تضاف إلي قيمة الراتب الأساسي كلاً حسب رتبته، و بعد أن تم عرض راتب وكيل رقيب بالأمن العام، فيمكننا معرفة قيمة هذه العلاوة باختلاف الرتبة التي يشغلها الفرد، وجاءت قيمة علاوة وكيل الرقيب بحسب ما وردت في سلم الرواتب لللعسكريين التابعين لنظام الخدمة العسكرية وهي كالتالي: