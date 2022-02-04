حقيقة زيادة الدفعة 51 من حساب المواطن وكيفية حساب قيمة الدعم

زادت الشائعات في الفترة الاخيرة حول زيادة دعم حساب المواطن خاصة في الدفعة القادمة دفعة شهر فبراير، فقد أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن حقيقة زيادة دعم الدفعة 51 شهر فبراير، وأن ليس في الدعم أي زيادات مطلقاً وأنه يتم الإيداع في الوقت المحدد له لن يتم تغيير الموعد وذلك باعتبار أن له معاد ثابت، ويتم حساب قيمة الدعم من خلال خدمات برنامج حساب المواطن بعد الاستعلام عن أحقية المواطن في الدعم لهذا الشهرن ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية حساب قيمة الدعم وموعد صرف دعم الدفعة 51 شهر فبراير وكيفية تقديم طلبات الاعتراض.

دعم الدفعة 51 شهر فبراير من حساب المواطن:

أعلن برنامج حساب المواطن منذ أيام عن نتيجة الأهلية لدعم الدفعة القادمة وإمكانية الاستعلام عن أحقية المواطن من عدمه في الاستفادة من دعم حساب المواطن، حيث يتبقى على الصرف حوالي 6 أيام أي في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ولن يتم تغيير الموعد وذلك باعتبار أن موعد الصرف وفقاً للتقويم الميلادي، ويتم الإيداع في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني بها تفاصيل الدعم.

حساب قيمة دعم الدفعة 51 عبر الحاسبة التقديرية:

يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات الحاسبة التقديرية الذي يتم من خلالها حساب قيمة دعم الدفعة 51 شهر فبراير، ويتم حساب الدعم من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن

أن يقوم الشخص المتقدم بالضغط على ايقونة تسجيل الدخول

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

الضغط على أيقونة دخول

اختيار خدمة الحاسبة التقديرية

إدخال دخل الفرد وعدد الأسر

الضغط على ايقونة عرض

تظهر رسالة تلقائية بها قيمة الدعم

تقديم طلبات الاعتراض:

من ضمن الخدمات المتاحة عبر حساب المواطن خدمة طلبات الاعتراض، ويتم اللجوء إلى هذه الخدمة في حالة أن الدعم كان يساوي صفر أو أقل من المفروض، حيث يقوم المواطن بالدخول على هذه الخدمة وضرورة إرفاق المستندات التي تؤكد صحة الاعتراض.