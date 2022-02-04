نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 الرسمي والشروط المطلوبة من وزارة الموراد والتنمية البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للعام 1443، والمقدم من المملكة العربية السعودية للمواطنين، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، في ظل معدلات التضخم المرتفعة بالعالم والمؤثرة بالتأكيد على معدلات التضخم بالمملكة، ويتم الآن التساؤل بين مستحقي الحصول على المعاش عن موعد الصرف، خاصة بعد استلام رسائل تفيد بالموافقة على طلبهم.

الان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

تحرص المملكة العربية السعودية على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي من السعوديين، من خلال تقديم مبلغ ثابت شهريا، لتدعيم الوضع المادي والاجتماعي لهم في ظل الظروف الراهنة، وبالفعل قام عدد كبيرة من المواطنين بالتسجيل عبر برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم اللازم، وفي حال توافر شروط الاستحقاق والتي تم تحديدها من الوزارة مسبقا في الشخص المتقدم، يتم إخطاره بالقبول من خلال رسائل نصية عبر بريد الهاتف.

وفيما يخص الموعد المحدد لصرف المعاش لكل من تم قبوله في البرنامج، فمن المقرر الصرف له عقب إعلامه بالموافقة على طلبه بشهر واحد، فكل من قام بالتسجيل خلال شهر ديسمبر الماضي، يكون موعد حصوله على راتب الدعم الشهري خلال شهر يناير وفبراير الجاري، وهكذا من قام بالتسجيل خلال شهر يناير يكون موعد صرف معاشه الاجتماعي الشهري في الشهر الجاري أي شهر فبراير، فيما يلي كيفية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمواطن المسجيل.

خطوات التعرف على رقم الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطنين بالمملكة معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطوّر 1443 من خلال طريقتين، الأولى تتمثل في الاتصال بالرقم الموحد داخل المملكة العربية السعودية والخاص بالضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق الخط الأرضي وهو 8001222777 ، أو من خلال الاتصال عبر الهاتف المحمول على رقم 0112915588، مع العلم أن خدمة الاتصال بتلك الأرقام مجانية.

أو من خلال زيارة البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة على شبكة الأنترنت، واختيار الخدمات الإلكترونية، وكتابة أسم المواطن ورقم الهوية ورقم الهاتف وكافة البيانات المطلوبة، ليظهر رقم الضمان الاجتماعي مباشرة.