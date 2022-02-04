نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة عبر وزارة العمل السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1443 واحد من أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث تساعد الوزارة كافة المواطنين في الإبلاغ عن الوافد العامل في حالة حروبه من منشأة العمل أو قيامه بعدم الالتزام بكافة اللوائح والقوانين التابعة لنظام الكفالة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وليتمكن الكفيل السعودي من الإبلاغ عن الوافد لابد من توافر بعض الشروط والضوابط الهامة اللازم توافرها كتوافر صور شخصية للهارب وصورة من جواز السفر الخاص به وصورة من رخصة العمل، وفيما يلي سنتعرف على كيفية استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1443.

استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1443

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1443 عبر الموقع الرسمي لها، وذلك لمساعدة الكفيل في الاستعلام عن حالة الموظف الوافد، وتتمثل عملية الاستعلام في النقاط التالية:

أولاً يقوم الكفيل بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية ” ومنها يقوم باختيار أيقونة “ بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل “.

” ومنها يقوم باختيار أيقونة “ “. سيتم فتح التبويب الخاص بخدمات مكتب العمل يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة “ خدمات الاستعلام “.

“. ثم يقوم بالنقر على أيقونة “الاستعلام عن موظف وافد” ستظهر أيقونة “بدء الخدمة” يقوم بالضغط عليها.

بعد ذلك يقوم بتحديد طريقة الاستعلام وما علية سوى الضغط على “ الاستعلام برقم الإقامة “.

“. ثم يقوم بتعبئة رقم إقامة الوافد الذي ترغب في الاستعلام ثم يقوم بإضافة رمز التحقق المرئي الظاهر أمامه.

وأخيراً يقوم بالنقر على زر “بحث“.

بعد الانتهاء من القيا بالخطوات السابقة ستظهر جميع البيانات الخاصة بالوافد بنجاح.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية 2022

في حالة الاستعلام عن الموظف الوافد وقد اتضح تغيبه فبإمكان الكفيل الإبلاغ عن موظف هارب ومن ثم متابعة الطلب والاستعلام عن بلاغ الهروب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم قم باختيار أيقونة خدمات أبشر أفراد، ومن ثم قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك في ابشر.

بعد ذلك باختيار خدمة “ الاستعلام عن هارب ” من قائمة خدمات وزارة الداخلية.

” من قائمة خدمات وزارة الداخلية. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي (رقم إقامة الوافد الهارب – رمز التحقق المرئي).

وأخيراً قم بالضغط على زر “استعلام“.

سيتم عرض كافة البيانات والمعلومات حول حالة طلب البلاغ عن هارب بنجاح.

طريقة تقديم طلب إلغاء هروب وافد منصة أبشر 1443

كثيراً ما يرغب العديد من المواطنين السعوديين في إلغاء طلبات الإبلاغ عن هروب الوافدين، لذلك قامت منصة أبشر بتوفير هذه الخدمة عبر موقعها الرسمي، فما على هؤلاء المواطنين سوى اتباع الخطوات المتمثلة في النقاط التالية:

بعد فتح منصة أبشر وتسجيل الدخول بها قم باختيار “ أيقونة الخدمات العامة ” من قائمة خدماتي.

” من قائمة خدماتي. ثم قم باختيار أيقونة “ الرسائل والطلبات المديرية العامة للجوازات “

“ بعد ذلك قم بفتح خدمة “ إلغاء بلاغ تغيب “.

“. سيتم فتح تبويب خاص بتعبئة بيانات الطلب قم بإدخالها بشكل دقيق والتأكد من صحتها.

وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال”.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول خدمة الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1443، كما تعرفنا على طريقة إلغاء طلب الإبلاغ عن هروب وافد.