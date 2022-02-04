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قرض الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة فقط وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

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عمر شويل - جدة قرض الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة فقط وبالتقسيط علي أطول مدة سداد - ثقفني

قرض الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة ، أحد أهم أنواع القروض التي يوفرها مصرف الراجحي للأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث قام مصرف الراجحي بتقديم  قرض شخصي سريع وفورى ، بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال ، بالإضافة إلى أتاحت الفرصة لطالب التمويل السعودي وطالب التمويل غير السعودي للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما يمكن للمواطن المتقاعد التقدم بطلب للاستفادة من تمويل الراجحي الفورى.

مميزات التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية

  • لقد جاء مصرف الراجحي كواحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
  • يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية بامتيازات عديدة ومتنوعة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة.
  • يعمل مصرف الراجحي علي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل بالمملكة ، من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي.
  • قام مصرف الراجحي بتقديم برنامج التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • القرض الشخصي من مصرف الراجحي متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي.
  • يمكن أن يقوم طالب التمويل بسداد مبلغ القرض الشخصي المتاح لدي البنك ، علي أقساط مجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات.
  • طالب التمويل يمكن أن يحصل على موافقة سريعة وفورية خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب .
  • التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متاح بهامش ربح تنافسي.
  • المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي من مصرف الراجحي

  • يشترط أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ، والمعتمد لدى مصرف الراجحي.
  • الحد الأقصى لعمر طالب التمويل من المواطنين الموظفين هو 60 سنة ، وذلك عند سداد أخر قسط من الأقساط الشهرية المستحقة.
  • أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 70 سنة ، وذلك عند سداد أخر قسط من الأقساط الشهرية المستحقة.
  • يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل من المواطنين السعوديين الموظفين هو 2000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على قرض مصرف الراجحي الفورى.
  • أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي .
  • 1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل المتقاعد ، وذلك للاستفادة من القرض الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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