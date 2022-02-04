قرض الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة فقط وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

قرض الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة ، أحد أهم أنواع القروض التي يوفرها مصرف الراجحي للأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث قام مصرف الراجحي بتقديم قرض شخصي سريع وفورى ، بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال ، بالإضافة إلى أتاحت الفرصة لطالب التمويل السعودي وطالب التمويل غير السعودي للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما يمكن للمواطن المتقاعد التقدم بطلب للاستفادة من تمويل الراجحي الفورى.

مميزات التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية

لقد جاء مصرف الراجحي كواحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية بامتيازات عديدة ومتنوعة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة.

يعمل مصرف الراجحي علي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل بالمملكة ، من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي.

قام مصرف الراجحي بتقديم برنامج التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

القرض الشخصي من مصرف الراجحي متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي.

يمكن أن يقوم طالب التمويل بسداد مبلغ القرض الشخصي المتاح لدي البنك ، علي أقساط مجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

طالب التمويل يمكن أن يحصل على موافقة سريعة وفورية خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب .

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متاح بهامش ربح تنافسي.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي من مصرف الراجحي