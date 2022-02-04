نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للسجون وظائف 1443 للنساء | الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للسجون وظائف 1443هكذا تزايدت معدلات البحث على شبكة الإنترنت في هذه الفترة، فور إعلان بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف عن استعداد المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية لطرح رابط للوظائف 2022 على رتبة جندي والإعلان عن حزمة من الشروط وطرق التقدم للوظائف من قبل المديرية العامة للسجون وظائف 1443.

شروط المديرية العامة للسجون وظائف 1443

المديرية العامة للسجون وظائف 1443 فور إعلانها رسميًا عن وظائف السجون فقد شمل إعلان التوظيف إعلان آخر يضم مجموعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وأبرز ما جاء في هذا الشروط:

أولاً يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية السعودية ومن أبوين سعوديين.

يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو شهادة معادلة لها.

كما يجب أن يرفق مع الأوراق شهادة حسن سير وسلوك تخص المتقدم.

ألا تكون المتقدمة قد تم تنصيبها في أي من الوظائف الحكومية في وقت سابق.

أن تكون المتقدمة قد تورطت في أي من الجرائم المخلة بالشرف.

يشترط أن لا تكون متزوجة من شخص لا يحمل الجنسية السعودية.

عدم تقييدها في أي منصب عسكري أو تلقيه الدراسة في أي من الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون المتقدمة كاملة الأهلية ولديها بطاقة هوية وطنية سارية.

موعد التقديم في وظائف السجون للنساء

وفقا لما جاء في إعلان تقديم السجون 1443 بحسب ما تم الإفصاح عنه من قبل المديرية العامة للسجون وتم نشره على بوابة أبشر الإلكترونية، فإنه من المقرر البدء في تلقي طلبات التوظيف من قبل المتقدمين بداية من صباح السبت 4 رجب 1443 الموافق 5 فبراير 2022.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب القبول لطلبات التوظيف لمدة خمس أيام تنتهي في يوم الخميس 9 رجب 1433 الموافق 10 فبراير 2022.

طريقة التقديم في المديرية العامة للسجون نساء 1443

منذ الإعلان عن وظائف السجون 1443 وتتساءل الكثيرات ممن ترغبن في التقدم لشغل المناصب العسكرية بالسجون عن طريقة التقدم للوظائف المتاحة؛ لذا سنطرح طريقة التقدم لشغل الوظائف بشكل مبسط عبر الخطوات التالية:

أولًا قومي فتح الرابط الخاص بوظائف مديرية السجون للنساء 1443 عبر بوابة أبشر للتوظيف.

عليك بتسجل الدخول من خلال تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور قوية.

بعد ذلك قومي بالنقر على خيار تسجيل الدخول.

ثم قومي بالنقر على أيقونة “ وظائف المديرية العامة للسجون نساء 1443 “.

“. بعد ذلك سجلي بياناتك الخاصة وتأكدي من صحة البيانات، ومن ثم ارفقي الأوراق الرسمية المطلوبة.

وأخيراً انقري على “إرسال الطلب“.

بذلك تكون عملية التقدم قد تمت بنجاح.

المديرية العامة للسجون وظائف 1443 نافذة أمل جديدة لكل من ترغب في الحصول على وظيفة عسكرية بمصلحة السجون السعودية، فقط قومي قراءة الشروط جيدًا وإتمام خطوات التقديم في الموعد المحدد عبر بوابة أبشر الإلكترونية والانتظار لحين قبول الطلب.