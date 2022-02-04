نزول دعم ريف reef.gov.sa في الحسابات المصرفية للمتقدمين للاستفادة من ادعم الشهري المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة للعاملين بالمشروعات الصغيرة، حيث تقوم الوزارة برعاية ودعم جميع أصحاب المشروعات الصغيرة بالمملكة لضمان استمراريتها وخاصة في الفترات الألى منها، وتسعى الوزارة لتقديم المساعدات المطلوبة من دعم معلوماتي ومساعدات نقدية لصغار المزارعين وأيضا صغار المربين ضمن خطط النهوض بالمشروعات الصغيرة والاعتماد التدريجي على الإنتاج المحلي والقضاء على البطالة.

نزول دعم ريف reef.gov.sa رابط الاستعلام عن دعم الاسر المنتجة برقم الهوية (فبراير 2022)

تهتم مؤسسات وهيئات المملكة بالمواطنين فيها وخاصة الراغبين في الحصول على الدعم والخبرة في مشروعاتهم، حيث تسعى إلى تلبية جميع الطلبات من طلبات التوظيف أو القروض الميسرة لعم المشروعات الصغيرة، حيث يكون من الأفضل أن يقوم كل فرد بتنمية المهارة الخاصة به ذاتيا والبحث على ما يرافقها من مشروعات، ويتم تقديم دراسة بهذا المشروع للحصول على القروض الميسرة والتي يتم صرفها حسب جدية هذا المشروع وجدواه الاقتصادية، ويتم متابعة صغار المربيين والمزارعين وأصحاب الماحل وغيرهم.

كيفية الاستفادة من دعم ريف للمشروعات الصغيرة

يقوم صاحب المشروع الصغير أو العاملين بالقطاع الريفي بالتقدم لطلب الدعم أو القرض من وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على الدعم اللازم، ويكون غير مسترد، للمساعدة في نجاح المشروع وتخطي العديد من العقبات والتحديات، حيث يكون صعوبة المواصلات أو سرعة تلف المنتجات أو انتشار وباء كرونا وإجراءات وزارة الداخلية من حظر التجول وكذلك ارتفاع في أسعار المحروقات وأسعار النقل تحديات قد تواجه أي مشروع وقد تضر راس المال بشكل كبير، وبذلك يتم تقديم دعم شهري، حسب المشروع وحسب حاجة المربي، ويستمر لعام ونصف، ليساعد المشروع ببدايته على الاستقرار.