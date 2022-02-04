نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمز تفعيل سوا لايك بلس 75 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تفعيل وتنشيط الباقات تتم من خلال شركة الاتصالات السعودية إس تي سي التي تكون حريصة دائماً على توفير عروض مثالية، من ضمنها عرض سوا لايك بلس 75 والكثير من العروض الأخرى التي تتعلق بالإنترنت والاتصالات، حيث أن شركة STC تكون دائماً مهتمة بتلبية احتياجات العملاء وتوفير ما يلزم، لذلك تعرف على رمز تفعيل سوا لايك بلس 75.

رمز تفعيل سوا لايك بلس 75

إن تفعيل عرض سوا لايك بلس 75 يكون خلال إرسال الشخص رسالة يكون بها 7175 على رقم 900، أو عن طريق القيام بتحديد الباقة ثم الاشتراك بها مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة STC حيث أن عملية الشحن تكون عن طريق بطاقات أس تي سي، وبعدما يكتمل الشخص إجراءات الاشتراك إذا أراد الاستفسار عن رصيد سوا لايك عليه إرسال رسالة بها رقم 166 على 900، فإن هذه الرسالة النصية سيتم الرد عليها من خلال رسالة بها رصيد الباقات.

باقة سوا لايك بلس STC بالسعودية

إن خدمة سوا لايك بلس تكون من الخدمات الجديدة المقدمة من خلال شركة الاتصالات السعودية STC، والتي يستطيع المستخدم الاشتراك بها بشكل دائم وتكون خطوات تنشيط البطاقة بطريقة سهلة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني لخدمة العملاء، أو عن طريق الدخول لرابط شركة الاتصالات السعودية STC، كما تتواجد أيضا الكثير من العروض الفريدة التي تقدم من الشركة، والتي تعرف باسم عروض سوا فهذه الباقة متميزة بتوفير دقائق ليس لها حدود ولكن شرط أن تكون جميع المكالمات من الشبكة.

كيفية الاشتراك في سوا لايك بلس

يمكن لجميع الأفراد أن يشتركوا في باقة سوا لايك بلس بعدما يتم تسديد الرسوم، والتي تكون 75 ريال سعودي لا تشمل القيمة المضافة ولكن عندما يضاف على هذا السعر ضريبة القيمة المضافة يكون سعر الباقة 86.25 ريال، ولكن ينبغي الانتباه أن صلاحية الباقة تكون أربع أسابيع أي شهر واحد.

يبدأ احتسابها من تاريخ الاشتراك بالباقة ويستطيع العميل أن يستفيد ب500 دقيقة يتم بها إجراء المكالمات ولكن محلية داخل شبكة stc أو خارجها، كما تمنحك الباقة مميزات أخرى فهي تقدم لك 4 جيجا من الإنترنت و10 جيجا إنترنت لتصفح بمواقع التواصل الإجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستقرام، يوتيوب، سناب شات.