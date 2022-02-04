طريقة التسجيل في المديرية العامة للسجون 1443 للنساء

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عمر شويل - جدة التسجيل في المديرية العامة للسجون 1443 للالتحاق بوظيفة جندي للنساء سهل وبسيط ولكن يتطلب الدقة في ملء البيانات، ويلزم على كل من أراد التقديم في هذه الوظائف الاطلاع على كل الشروط الواجب توافرها، وتجهيز كل ما يثبت أنها موجودة من مستندات، وخلال السطور التالية سوف نشرح لكم كيفية التسجيل في المديرية العامة للسجون 1443 بشكل واضح.

المديرية العامة للسجون وظائف 1443

طريقة التسجيل في المديرية العامة للسجون 1443 يبحث عنها الكثير من النساء الراغبات في الالتحاق بالوظائف العسكرية، لذلك قامت هيئة السجون بتوفير طريقة للتقديم عبر منصة أبشر للتوظيف، كل ما على المتقدمة هو مراعاة شروط التقديم والتأكد من توافرها كاملة، بالإضافة إلى ضرورة التقديم في الموعد المحدد وهو يبدأ من يوم أربعة في شهر سبعة للعام الهجري الحالي، وتنتهي فترة التقديم في اليوم التاسع من نفس الشهر، وهناك احتمالية أن يكون العائد الشهري للموظف بقيمة ثمانية آلاف ريال، والوظيفة عبارة عن دوام كامل.

شروط المديرية العامة للسجون للنساء

يجب على النساء الراغبات في التقديم لوظائف المديرية العامة للسجون أن يطلعوا على الشروط التي وضعتها هيئة السجون والتأكد توفرها جميعاً للقبول في الوظيفة المتاحة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون من المقيمين بالمملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

عدم عمل المتقدمة في أي من الوظائف العسكرية من قبل.

في حالة كون المتقدمة متزوجة فيجب أن يكون الزوج يحمل الجنسية السعودية.

تحلي المتقدمة بالخلق الحسن والسمعة الطيبة.

عدم تورط المتقدمة من قبل في أي قضايا تخل بالشرف.

تقديم كافة الأوراق والمستندات الصحيحة فلن يتم القبول في حالة وجود خطأ في الأوراق.

رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443

قامت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع منصة أبشر للتوظيف بتوفير رابط التقديم في وظائف السجون للنساء الرسمي لتتمكن المتقدمات من التقديم من خلاله، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح رابط التقديم في الوظائف النسائية الذي تم عرضة سابقاً.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة للتمكن من استكمال عملية التقديم.

عند الانتهاء من التسجيل قم بالضغط على خانة الوظائف المتاحة، ومنها قم باختيار “ وظائف السجن للسيدات “.

“. ستجد بعض الوظائف اختر ما تريد من بينها ومن ثم اضغط فوق زر “ التقديم الآن “.

“. سيتم فتح تبويب جديد خاص ببيانات المتقدمة قم بتعبئة البيانات في المكان المخصص لها، ثم قم برفع الملفات المطلوبة.

وأخيراً قم بمراجعة البيانات ومن ثم قم بالنقر فوق زر “إرسال الطلب“.

التسجيل في المديرية العامة للسجون 1443 لا يحتاج الكثير من الجهد، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات السابقة، وانتظار الموافقة على الطلب، وبفتح موقع أبشر يمكنك رؤية كل ما يخص الوظائف من معلومات وتفاصيل ومعرفة.