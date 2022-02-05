رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية في السعودية بجميع المحافظات 2022 – 1443

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بات من السهل حالياً على جميع المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم دون عناء، أو الاضطرار إلى الذهاب لشركة الكهرباء السعودية، وذلك من خلال أكثر من طريقة مختلفة، وأكثر من موقع، تتيحه وزارة الكهرباء، كما لم يقتصر الأمر على ذلك، بل يعد من السهل دفع الفاتورة أيضاً بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية

يستطيع المواطنين السعوديين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، عن طريق الموقع الخاص بوزارة الكهرباء السعودية، عن طريق استعمال رقم الهوية، ولكن يجب اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلكترونياً عبر موقع شركة الكهرباء السعودية.

تسجيل الدخول عن طريق الصفحة الخاصة بالحسابات الشخصية لجميع عملاء الشركة.

تسجيل اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالعميل في الخانة المحددة له.

تسجيل الرمز الخاص بالتحقق المرئي الخاص بالصفحة.

تسجيل الدخول من خلال النقر على خيار تسجيل الدخول.

سيتم انتقال العميل تلقائياً إلى الصفحة التي تحتوي على القائمة الرئيسية، والتي تضم جميع الأيقونات المرتبطة بالخدمات الإلكترونية.

يجب على المواطن الاختيار من بين الخدمات المتاحة من قبل شركة الكهرباء السعودية، من خلال موقعها المخصص لجميع المواطنين، لذا يجب على المواطن الاختيار والضغط على أحد الخيارات مثل الاستعلام، أو الاستفسار برقم الهوية.

عقب إدخال المواطن جميع البيانات المطلوبة منه من قبل الموقع، يجب عليه التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة،

النقر على خصص للاستعلام.

بات من السهل أمام المواطن ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الخدمة، حتى يسهل عليه القيام بها بسهولة، دون حاجة إلى الذهاب إلى شركة الكهرباء للاستعلام.