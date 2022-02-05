نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ، حيث يريد الجميع معرفة كيفية الدخول إلى الحساب الخاص بهم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية باستخدام الحساب الخاص بهم في منصة نفاذ الوطنية، وهذا للاستعلام عن القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد زاد البحث عن هذا الموضوع من قبل الجميع في مختلف أنحاء المملكة، وخاصة بعد الإعلان عن قبول العديد من الأسر وبدء صرف مستحقاتهم من معاشات الضمان الاجتماعي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان الاجتماعي

ويزيد البحث في المملكة عن الضمان الاجتماعي هذه الأيام، وخاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتسائلون عن عدة أسئلة، والتي منها: كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي؟ ومتى ينزل الضمان المطور؟، وسنجاوب في هذا المقال على تلك الأسئلة فتابعوا معنا.

الضمان الاجتماعي المطور

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد أنظمة الدعم المستحدثة، حيث تم الإعلان عنه في يوم 21 نوفمبر 2021، وهذا بعد المرسوم الملكي الذي يأمر بتفعيله، وقد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنه بشكل رسمي عبر حسابها على تويتر، وفتحت التسجيل منذ حينها، والذي سيتسمر حتى يوم 23 مايو 2022 هذا العام.

طريقة التسجيل في الضمان الجديد

وقد تعرفنا معكم على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالتفصيل في مقال التسجيل في الضمان 1443، وسنتابع معكم الخطوات بإيجاز، وهي كالتالي:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

انشئ حسابا جديدا بالبيانات الصحيحة الخاصة بك.

بعد إنشاء الحساب قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك والخاصة بالتابعين بشكل صحيح.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ

ويمكن لحضراتكم تسجيل الدخول للاستعلام عن القبول عن طريق الحساب الخاص بحساب النفاذ الوطني الخاص بكم، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa.

اختر تسجيل الدخول بنفاذ الوطني.

ستنتقل إلى موقع النفاذ لتسجيل الدخول.

ادخل رقم الهوية الخاصة بك وكلمة السر ثم سجل الدخول.

ستعود مرة أخرى إلى موقع الضمان.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي

ويمكنك معرفة حالة الطلب الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية: