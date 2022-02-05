هتحسبه بسهولة .. طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكل فرد مستحق

طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي هو ما يبحث عنه الكثير من السعوديين على صفحات الإنترنت الشخصية الخاصة بهم حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الدعم الخاص لأبنائها وبعد قيامها بفتح باب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وقبول كثير من الأسر السعودية الجديدة قامت هذه الأسر بالتساؤل عن حساب قيمة الراتب وسوف نوضح طريقة حسابه من خلال هذا المقال.

طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص راتب الضمان الاجتماعي عن كريق عدة أساسيات وهي:

تقوم الوزارة بجميع قيمة الدخل الشهري الخاص بالأسرة.

تقوم الوزارة بعد ذلك بخصم ٥٠٪ من قيمة الدخل الشهري الذي قامت بحسابه.

وتقوم بعد ذلك بإضافة إلى الدعم الغير مكتسب من دعم الحكومة.

تتم مقارنة الدعم المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش.

ويتم حساب ١١٠٠ ريال لعائل الأسرة و٥٥٠ ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

أحقية القبول لصرف أول راتب من الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد أن تعرفنا عن طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي نتعرف على أحقية القبول من خلال النقاط التالية

يتم تحقيق أحقية القبول بعد ٢٠ يوم من التسجيل في الضمان.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأرسال رسائل إلى المسجلين على هواتفهم بالقبول أو بالرفض.

على المتقدمين يمكن أن يقوم بالاستعلام على قبولهم أو رفضهم عن طريق الموقع الخاص بالوزارة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور