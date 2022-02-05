كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي “الاستعلام عن القبول في الضمان المطور 1443” sbis

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عمر شويل - جدة يتساءل المئات من الأشخاص في المملكة سؤال كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا خاصة بعد أن بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسال رسائل القبول على هواتف الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلبات التسجيل في الضمان المطور 1443، كما وأعلنت الوزارة عن حالات الطلبات إلكترونيا أيضا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن القبول في الضمان المطور بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ شهر نوفمبر العام الماضي 2021 عن إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة والتي تهدف إلى خدمة نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي جاء تطويرا على نظام الضمان القديم ليكون أكثر شمولية وأكثر توجيها للفئات المستحقة للدعم، مع إضافة العديد من المميزات مثل تدريب وتأهيل الكوادر السعودية.

من يستحق الضمان الاجتماعي المطور

ومن ضمن التساؤلات عن النظام الجديد هو عن من هم المستحقين الذين تتوافر عليهم الشروط، وهم كالآتي:

الأسر والأفراد السعوديين الذي لا يكفي الدخل الخاص بهم لسد الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم.

المطلقات والأرامل وأمهات الأيتام.

الأيتام والمعاقين.

العاطلين عن العمل، وهذا حسب شروط معينة تعرفنا عليها في مقال شروط الضمان المطور للعاطلين 1443.

وقد تعرفنا بالتفصيل على الشروط الخاصة للاستحقاق، وهذا في مقال شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي

وسنتعرف معكم على كيفية معرفة نتائج الأهلية أو القبول الخاصة بالضمان الاجتماعي، حيث إنك يمكنك متابعة حالة الطلب الخاصة بك حتى لو لم يتم إرسال رسالة sms تفيد بقبولك على الجوال، وهذا عبر الموقع الذي خصصته الوزارة، ويمكنك معرفة ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: