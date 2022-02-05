نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار الهوية البصرية يوم التأسيس 1443 يوم بدينا بالمملكة السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية البصرية يوم التأسيس 1443 تم الإعلان عنها وإطلاقها تحت شعار يوم بدينا والتي تضم أربعة رموز تعبر عن الهوية السعودية حاملة معها أسمى المعاني التاريخية المرتبطة بأمجاد وعراقة المملكة، ويظهر بالشعار رجل يحمل راية يشير إلى الرجال السعوديين وبطولاتهم على مر التاريخ والراية هي علم المملكة والثقافة التي رعاها وحماها رجال المملكة ودافعوا عنها بكل قواهم، كما تعبر الأربعة رموز التمر والمجلس والخيل والسوق، والجدير بالعلم أن موعد الاحتفال بيوم التأسيس السعودي2022 هو يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير 2022 الموافق 21 رجب 1443هـ القادم بمشيئة الله واليوم إجازة رسمية بالمملكة بجميع القطاعات بأمر ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيتم الاحتفال به لترسيخ الهوية الوطنية داخل نفوس المواطنين السعوديين عزة وافتخار بتاريخ المملكة وبأصولهم العريقة.

رموز وأيقونات الهوية البصرية يوم التأسيس 2022

إضافة لما سبق ذكره فالأربعة رموز في الهوية البصرية يوم التأسيس السعودي 2022 كما ذكرنا بشعار يوم بدينا تعني التمر والمجلس والخيل والسوق، ولكل رمز منهم معني يعبر عنه نفسره كالتالي:

أولًا رمز التمر يعني الخير والحياة الكريمة والرخاء والنماء بأرجاء المملكة. كذلك رمز المجلس يعني التناغم والاندماج بين الثقافات بالمجتمع السعودي والوحدة بين أبناء الوطن. أيضًا رمز الخيل يعني الخيل العربي الفروسية والبطولات التي قادها أمراء المملكة ورجالها المخلصين. في النهاية رمز السوق ويعني التنمية الاقتصادية والنهضة الحضارية والتطلع إلى العالمية في شتى المجالات بالسعودية وهو ما تبنته رؤية المملكة 2030م.

شعار الهوية البصرية يوم التأسيس السعودي 1443

كذلك فاختيار شعار يوم بدينا ليوم التأسيس السعودي يشير للعزة والافتخار بتاريخ المملكة وبالأصول السعودية العريقة وتاريخ نشأة المملكة، وغرس معاني القيم والعزة في نفوس أبناء المملكة بإرثهم الثقافي والاجتماعي على مر العصور، أيضًا تم نقش تاريخ يوم التأسيس 1727م بعدة رسوم خطية لتوثيق تاريخ المملكة السعودية المرتبط بالثقافة المشتركة لإيصال معاني الحماس والشموخ المرتبط بحسن الضيافة والكرم والإرث السعودي من العلوم والتاريخ المتطور عبر العصور.

إجازة يوم التأسيس السعودي 1443هـ بأمر ملكي والفرق بينه وبين اليوم الوطني السعودي

كما سبق وذكرنا أنه تم صدور أمر ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس 27 يناير 2022م الموافق 24 جمادى الآخرة للعام 1443هـ الماضي باعتبار يوم التأسيس السعودي إجازة رسمية وتساءل الكثيرون حول الفرق بين يوم التاسيس واليوم الوطني السعودي والذي سنوضحه في التالي:

يوم التأسيس السعودي هو يوم الذكرى الأولى التي تم فيها تأسيس المملكة السعودية، وقد تم ذلك برعاية الإمام محمد بن سعود بتاريخ 1139هجريًا الموافق عام 1727 ميلاديًا، واستمر تأسيس المملكة السعودية حتى عام 1233هجريًا الموافق عام 1818ميلاديًا، وقد تم اتخاذ الدرعية أول عاصمة للسعودية آنذاك.

هو يوم الذكرى الأولى التي تم فيها تأسيس المملكة السعودية، وقد تم ذلك برعاية الإمام محمد بن سعود بتاريخ 1139هجريًا الموافق عام ميلاديًا، واستمر تأسيس المملكة السعودية حتى عام 1233هجريًا الموافق عام 1818ميلاديًا، وقد تم اتخاذ أول عاصمة للسعودية آنذاك. أما اليوم الوطني السعودي فهو اليوم الذي تمكن الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من توحيد بلاد الحجاز تحت راية الإسلام، وتغيير الاسم للمملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر 1932م الموافق 21 من شهر جمادى الأولى 1351هـ، ويطلق عليه أيضًا اليوم الوطني لتوحيد المملكة، وقد أصبح اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي.

أبرز مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس السعودي1443هـ

في الختام نذكر أن من أبرز مظاهر الاحتفالات التي تشهدها المملكة في اليوم الوطني السعودي والذي من المتوقع أن تسير الاحتفالات في يوم التأسيس السعودي على نهجه، هو ظهور اللونين الأبيض والأخضر يكسوان المملكة وهما لوني علم المملكة العربية السعودية، إضافة للعديد من المظاهر الاحتفالية، نذكر منها التالي: