نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول سلم رواتب الافراد والعسكريين بالجيش السعودي 1443 وفقاً لتحديثات وزارة الدفاع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول سلم رواتب الافراد والعسكريين بالجيش السعودي 1443، مع بداية كل سنة جديدة تخضع رواتب الافراد والعسكريين المنضمين للعمل فى وزارة الدفاع السعودية للتجديد، وتُشرف وزارة الدفاع على وضع ميزانية جديدة يتم فيها تحديد كل فرد منضم لهذه المنظومة ويتم ارسال تلك الميزانية لـ خادم الحرمين كى يُقبل على امضائها ويتم تطبيقها فوراً مع بداية السنة، بالفعل تم تحديث رواتب الافراد والعسكريين المنضمين للجيش السعودي وتم البدأ فى صرف المرتبات الجديدة فى يناير.

جدول سلم رواتب الافراد والعسكريين بالجيش السعودي 1443

مع بداية كل سنة تقوم وزارة الدفاع السعودية بالعديد من التغييرات داخل الوزارة سواء بترقية الافراد المنضمين لها او قبول اشخاص جدد مؤهلين للعمل فى تلك الوزارة الهامة، و تصل تلك التغيرات لـ رواتب الافراد والعسكريين بالجيش السعودي.

رواتب الافراد والعسكريين بالجيش السعودي

تحرص وزارة الدفاع على متابعة الاحوال المعيشية للمنضمين للعمل داخلها سواء كانوا عسكريين او افراد يعملون فى الوزارة، لذا تجد ان زيادة رواتبهم مع حلول كل عام سيحسن اوضاعهم المادية نظراً للتغيرات اليومية والتطورات التى تحدث حولهم والتى تحتاج زيادة فى الراتب كى تُكفي حاجة الافراد والعسكريين، وبعد النظر فى احوال كلا من الاشخاص و العسكريين الملتحقين بوزارة الدفاع يقوم المسؤل عن الوزارة بتحديد زيادة فى الرواتب ويرسلها لـ ملك السعودية كى يعتمد الرواتب الجديدة وفور اعتمادها يتم العمل بها فوراً، و ها هى رواتب الافراد والعسكريين بالجيش السعودي عقب تحديثها:-

رتبة لواء: 18.600 ريال.

عميد: 16.350 ريال.

رتبة مقدم: 12.735 ريال.

رائد: 11.705 ريال.

وكيل رقيب: 9000 ريال.

رتبة ملازم اول: 7609 ريال.

ملازم: 6609 ريال.

راتب الجندي الاول: يبدأ من 6729 ريال.

الجندي: يبدأ من 7400 ريال.

البدلات الجديدة لافراد وعسكريين الجيش السعودي

لا تتوقف زيادة رواتب الافراد والعسكريين بالجيش السعودي على الرواتب الشهرية فحسب بل تشمل كذلك البدلات والحوافز والمكافأت وغيرهم، لذا نطلعكم على بدلات افراد وعسكريين الجيش السعودي بعد الزيادة الجديدة:-