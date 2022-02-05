رابط وظائف المديرية العامة للسجون للنساء 1443 السعودية عبر أبشر توظيف

رابط وظائف المديرية العامة للسجون، لعام 1443هـ للنساء، كان قد تم الإعلان عنه قبل يومين، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون تويتر، عن فتح باب التقديم لوظائف عسكرية نسائية، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، بالإدارة العامة للقبول المركزي، على أن يتم التوظيف في المديرية، على رتبة جندي، وذلك للنساء من حملة الشهادة الثانوية العامة، أو الشهادات الأعلى كذلك، وذلك بالاتفاق مع شروط المديرية العامة للسجون، ويمكنك من خلال رابط المديرية العامة للسجون تقديم طلبك، عبر المديرية العامة للسجون بوابة الأفراد، ومن ثم القيام بخطوات المديرية العامة للسجون استعلام وظائف، والتقديم بكل سهولة في حال استيفاء المتقدم شروط الوظيفة.

شروط المديرية العامة للسجون

إذا ما أردت التقدم لوظيفة المديرية العامة للسجون للنساء، يجب العلم أن هناك عددًا مهمًا من الشروط يجب استيفائها، حتى تحظى بالقبول في وظيفة مديرية السجون للنساء 1443، ومن أبرز الشروط التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية، ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة، قد حصلت على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها على الأقل.

يفضل في القبول لوظيفة المديرية العامة للسجون، أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة دبلوم أو بكالوريوس.

وإذا كان لدى المتقدمة للوظيفة أية شهادات من خارج المملكة، يجب أن تكون مصدقًا عليها ومعادلة من وزارة التعليم.

كما يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة، حاملة للجنسية السعودية، وذلك باستثناء من نشأت خارج أراضي المملكة السعودية مع والدها لخدمة الوطن.

ويشترط أن تكون المتقدمة للوظيفة حسنة السير والسلوك والسمعة، وتتمتع بأخلاق طيبة وحسنة.

كما يجب ألا تكون المتقدمة للوظيفة، قد أدينت من قبل بجريمة مخلة بالشرف، أو تم الحكم عليها في جريمة تتعلق بالأمانة.

ولابد أن تكون الهوية الوطنية للمتقدمة سارية في توقيت التقدم للوظيفة.

ويشترط ألا تكون من تقدمت للوظيفة متزوجة من شخص أجنبي غير سعودي.

ولابد ألا تكون المتقدمة للوظيفة قد سبق تعيينها من قبل في وظيفة أخرى، خاضعة للنظام العسكري السعودي.

ويشترط ألا تكون المتقدمة قد أنهت عملا وخدمة سابقة بأحد المعاهد العسكرية السعودية، أو تم توظيفها في أية جهة حكومية.

وأخيرًا يجب أن تجتاز المتقدمة كافة اختبارات القبول للتعيين.

رابط وظيفة المديرية العامة للسجون 1443

يمكنك ملء البيانات المطلوبة للتقدم للوظيفة عبر رابط التقديم الرسمي من أبشر توظيف السجون، ويبدأ التقديم من اليوم السبت 4 رجب 1443 ه، وحتى الخميس 9 رجب 1443 ه، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا يوميًا. ولمن يرغب أيضًا يمكنك التقدم إلى وظائف مراقبين قياس 1443، والمعلن عنها قبل عدة أيام مضت، وهي وظيفة مؤقتة، ويغلق باب التقدم لها عند اكتمال العدد.