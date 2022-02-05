نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تويوتا لاند كروزر ديزل اقساط أقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض شركة تويوتا لاند كروزر العديد من خيارات التمويل التي تلبي رغبات الكثير من عشاق السيارات اليابانية العائلية ذات الاستخدام المتعدد بما تتميز به من كفاءة في الأداء وسبل الراحة والأمان والتقنيات الحديثة التي تضفي على تجربة القيادة مزيدًا من الرفاهية والمتعة حيث يمكن أن يتم شراء لاند كروزر 2021 اقساط اقل من 1000 ريال بعد سداد مبلغ كبير من سعر لاند كروزر 2021 في السعودية وسداد قيمة الضريبة المضافة نقدًا كذلك والتقسيط على 60 شهرًا.

عروض شركة تويوتا خيارات تمويل لاند كروزر

من خلال حاسبة التمويل لدى شركة عبداللطيف جميل وكيل تويوتا في السعودية يمكن الحصول على خيارات تمويل متعددة من أجل شراء جيب لاند كروزر 2021 تقسيط كل ما عليك هو اختيار السيارة ثم اختيار الموديل حيث يتوفر لدى الوكيل موديلات من لاند كروزر 2017 وحتى 2021 ثم تحديد البيانات المالية الخاصة بالعميل وصافي الدخل الشهري وعدد الدفعات أو أشهر التقسيط لتحصل في النهاية على أفضل عروض شركة تويوتا التي تناسبك للشراء.

سعر لاند كروزر 2021

ثمن لاند كروزر تقسيط ليس على وتيرة واحدة حيث يختلف هذا السعر بحسب الموديل والطراز وسنة الصنع ومبلغ الدفعة المقدمة وكذلك عدد أشهر التقسيط ولتقريب الفكرة هنا سوف نضرب مثلا بأحد عروض شركة تويوتا وهو تقسيط لاند كروزر الفئة الثانية أي لاند كروزر GXR1 Diesel التي تأتي مع محرك ديزل عملاق بسعة 4.5 لتر 8 إسطوانات مزود بـ32 صمام، وشاحني هواء تيربو عند سعر 200 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة عند الشراء النقدي ويصل سعر لاند كروزر شامل الضريبة المضافة 230 ألف ريال تقريبًا.

سعر تويوتا لاند كروزر VX-S

تمثل تويوتا لاند كروزر VX-S الفئة الأعلى من سيارات لاند كروزر 2021 التي يمكن الحصول عليه ضمن عروض اقساط اقل من 1000 ريال حيث يصل سعر تويوتا لاند كروزر VX-S نقدًا حوالي 340 ألف ريال وهي من فئة سيارات الدفع الرباعي التي تأتي كع محرك بسعة 5.7 لتر V8 بقوة 382 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

مواصفات لاند كروزر ديزل

يأتي محرك لاند كروزر ديزل بقوة تصل إلى 232 حصانًا هذا المحرك قادر على توليد عزم الدوران يصل إلى 615 نيوتن متر

مع ناقل حركة 6 سرعات اتوماتيكة مع خاصية التحكم اليدوي وتأتي هذه السيارة بنظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل مع 8 مقاعد قماش بتحكم يدوي شاملة مقعد السائق.

مواصفات الراحة والأمان

يعتبر الأمان والسلامة هما أول ما يجب التفكير به عند شراء سيارة جديدة وللأسف يتغاضى البعض عن ذلك وهنا يمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر عدد من وسائل الأمان والسلامة في لاند كروزر ديزل وخاصة نظام الزحف ونظام تسهيل الانعطاف ونظام التحكم في توازن السيارة، ونظام السيطرة على الإنزلاق إضافة إلى نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات ووسائد هوائية أمامية للسائق والراكب.

تقسيط لاند كروزر سيارات اقساط أقل من 1000 ريال



ويمكن الحصول على عروض تقسيط لاند كروزر تناسب احتياجاتك من خلال ما يلي:

قم بسداد الدفعة الأولى 100 ألف ريال. اختر الحد الأقصى لسنوات التقسيط وهو 60 شهرًا. قم بدفع قيمة الضريبة المضافة نقدًا عند التمويل. سيكون القسط الشهري في حدود 1600 ريال. عند رفع الدفعة المقدمة إلى 120 ألف ريال سيكون القسط الشهري 1200 ريال تقريبًا. كلما زادت الدفعة المقدمة تراجعت قيمة القسط الشهري.

عروض تقسيط لاند كروزر v6

تقدم شركة تويوتا خلال الفترة من 1 مارس 2021 وحتى 30 يونيو المقبل عروض صيانة مجانية لسيارتها الجديدة لاند كروزر v6 بكافة الفئات وذلك لمدة 3 سنوات أو 70 ألف كم بشرط أن يتم الشراء من الشركة نفسها وأن يكون الشراء للأفراد وليس للتجار أو الشركات حيث يمكن خلال هذه الفترة الحصول على هذا العرض المميز.

عروض تويوتا برادو لاند كروزر اقساط اقل من 1000 ريال

من بين سيارات لاند كروزر العملاقة تأتي برادو لاند كروزر 2021 بسعر تقريبي يصل إلى 150 ألف ريال مع العديد من المزايا الحصرية مثل المحرك رباعي الاسطوانات بسعة 2.7 لتر وبقدرة حصانية تصل إلى 146 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات بنظام الدفع الرباعي المستمر بدبل خفيف وثقيل حيث يمكن الحصول عليها ضمن عروض اقساط اقل من 1000 ريال .

تويوتا لاند كروزر 2022

الطريف في الأمر أن شركة تويوتا أعلنت انتهاء حجز السيارة للسنوات الأربعة المقبلة أي أن عشاق تويوتا لاند كروزر عليهم الانتظار 4 سنوات حتى يمكنهم الحصول على سيارتهم المفضلة بسبب الإقبال الشديد على السيارة في اليابان وفي كافة أنحاء العالم.

وقدمت الشركة اعتذارها للعملاء الراغبين في شراء السيارة ووعدتهم بالعمل على انتاج السيارة في أسرع وقت ممكن.