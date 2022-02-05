نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إيقاف العلاوة السنوية في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث نحو حقيقة إيقاف العلاوة السنوية في السعودية وتفاصيل هذا القرار الذي اعترض عليه مختلف الموظفين في قطاعي الحكومة والوزارة، وقيمة المكافأة السنوية للموظفين في الحكومة القطاعات في بداية كل عام ميلادي، بعد أن تم دفعها مسبقًا في بداية كل عام هجري، ويتم الحصول عليها من راتب الشهر الأول من العام الميلادي بأكمله، ولمزيد من التفاصيل تابعنا في السطور التالية من خلال موقعنا.

حقيقة إيقاف العلاوة السنوية في السعودية

في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق المملكة العربية السعودية دفع المكافأة السنوية المستحقة لشهر يناير 2022، ولكن في الواقع لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي من قبل الجهات الحكومية في المملكة متوقعة. تعليق صرف مكافأة الوظيفة السنوية لعام 1443 هـ، ثم تظل هذه القضية مجرد أنباء كاذبة وإشاعة كاذبة تم تداولها دون أي قرار رسمي بتأكيدها أو نفيها من قبل الحكومة السعودية.

معلومات حول إيقاف العلاوة السنوية في السعودية

بخصوص أبرز المعلومات حول خبر تعليق المكافأة السنوية للموظفين في المملكة العربية السعودية ، لم تصدر وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أي قرار رسمي بوقف صرف المكافأة السنوية للموظفين ورغم كثرة الرسائل المتداولة. لا يتعدى تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها مجرد شائعات لم يتم التحقق منها بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية تنص على أن المكافآت السنوية هي حقوق للموظفين وتشكل أحد العوامل التي تحفز الموظفين على العمل بجدية أكبر.

موعد صرف العلاوة السنوية 1443 في السعودية

الموعد المقرر لصرف المكافأة السنوية في المملكة العربية السعودية لعام 1442 هـ، الموافق للسنة الضريبية 2022 هو الخميس 17 يناير (يناير) 2022 حيث تم إضافة قيمة المكافأة السنوية إلى الحسابات المصرفية لجميع موظفي القطاع العام في المملكة، بغض النظر عن المنصب أو الدرجة، وفي جميع القطاعات الحكومية التي يعملون فيها في جميع أنحاء الدولة.

وفقا لآخر مستجدات القرارات الحكومية، يحق للموظفين العاملين في القطاعات الحكومية الحصول على مكافأة سنوية تضاف إلى الراتب الأساسي في اليوم الأول من شهر يناير من العام الميلادي يناير 2022، بحيث يتم صرف المكافأة السنوية في يوم 27 يناير.

كم العلاوة السنوية للموظفين 1443

يحصل جميع موظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية على مكافأة سنوية ، تختلف قيمتها المالية حسب رتبة الموظف ودرجته، وتكون قيمة المكافآت السنوية للموظفين على النحو التالي:

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الأولى 135 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الثانية 165 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الثالثة 190 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الرابعة 230 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الخامسة 265 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة السادسة 305 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة السابعة 365 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الثامنة 415 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة التاسعة 470 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة العاشرة 510 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الحادية عشر 530 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الثانية عشر 570 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الثالثة عشر 605 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الرابعة عشر 700 ريال سعودي.

تبلغ قيمة العلاوة السنوية للموظف السعودي في المرتبة الخامسة عشر 865 ريال سعودي.

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