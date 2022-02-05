موافقة فورية تمويل إمكان الميسر بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري

موافقة فورية للتمويل بعد توفير كافة الضوابط اللازمة من أجل الحصول على تمويل إمكان الميسر المتاح في الوقت الراهن بالسعودية لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير ويحق التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر من سن 25 عام حتى 60 عام ولكن يختلف الدخل الشهري الثابت المطلوب من شخص لشخص أخر حيث يختلف في حالة إذا كان المتقدم عميل لدى مصرف الراجحي أو غير ذلك حيث يطلب من العميل المتقدم توفر كافة الشروط والضوابط المطلوبة عبر شركة إمكان للموافقة على طلب التمويل الميسر بالتقسيط الشهري لمدة سنتين على الأكثر بموافقة سريعة من تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

كافة الشروط الأساسية للموافقة على التمويل لدى شركة إمكان

يحتاج التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم وغيرها من المزايا الهامة التي يريدها كل الراغب في طلب التمويل المصغر أو ما يعرف بأسم التمويل الميسر لدى شركة إمكان وإليكم كافة الشروط الهامة كما يلي بالتفصيل:

يطلب التمويل الميسر توفير دخل ثابت من عميل مصرف الراجحي يبلغ 2 ألف ريال سعودي.

كذلك يطلب التمويل توفير راتب شهري ثابت من عملاء البنوك الأخرى مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.

التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان من سن 25 سنه حتى 60 سنه.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بشرط توفير تقرير سمة السعودي مع توفير سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم على التمويل الميسر النقدي.

الحد الأقصى المسموح بيه 50,000 ريال للتقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

مدة عمل ستة أشهر هي المدة المحددة قبل التقديم على التمويل الميسر أو التمويل المصغر لدى شركة إمكان.

أهم مزايا الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان